Two-faces: Beim 1:1 gegen Gnas zeigt Mettersdorf zwei Gesichter

Zwei völlig unterschiedliche Spielhälften wurde den rund 450 Besuchern bei der Landesliga-Partie zwischen dem USV RB Mettersdorf gegen den USV Gnas geboten. Im ersten Durchgang hatten die Gäste die Oberhand - in der zweiten Hälfte wendete sich das Blatt und die Gastgeber führten Regie. Jedoch konnte keines der beiden Teams aus ihren Vorteilen Kapital - die Partie endete mit einem 1:1 Unentschieden.

Die Kabinenansprache von Coach Thomas Hack wirkte Wunder

Die erste Hälfte stand im Zeichen von Gnas - die Hausherren waren fast nicht vorhanden

In den ersten 45 Minuten hatte der USV Gnas klar die Oberhand. Mettersdorf war quasi nicht vorhanden und hatte keinen Zugriff auf die Partie. Die Gäste kauften den Gastgebern im wahrsten Sinne des Wortes die Schneid ab und gaben vom Start weg Vollgas.Torchancen blieben aber dennoch Mangelware, so richtig in Fahrt kam die Gnaser Offensive nicht. Die Auswärtself kam über zwei Halbchancen nicht hinaus - Mettersdorf verbuchte allerdings auch nur eine Tormöglichkeit durch Gregor Furek. Aufgrund der Feldüberlegenheit gingen die Gäste, in der 32. Minute dennoch verdient in Führung. Daniel Luttenberger-Haas nutzte seine Möglichkeit und beförderte das Leder zum 0:1 ins Netz - das war auch gleichzeitig der Pausenstand.

Die Kopfwäsche von Trainer Thomas Hack wirkte - Mettersdorf war im zweiten Durchgang wie ausgewechselt

Nach einer Kopfwäsche und einigen motivierenden Worten von Trainer Thomas Hack, kamen die Hausherren völlig ausgewechselt aus der Kabine. Die Spielverhältnisse waren nun komplett anders aufgeteilt - jetzt gab Mettersdorf den Ton an. Auch in puncto Torchancen wurde den rund 450 Besuchern jetzt mehr geboten - die Heimelf war einige male gefährlich vor dem Gnaser Tor anzutreffen. In der 61. Minute traf Gregor Furek zum Ausgleich - der Spielstand hielt bis zum Ende, sodass sich der USV Mettersdorf schlussendlich doch noch einen Punkt sicher konnte. Der USV Mettersdorf bleibt weiter an der Spitze in der Landesliga dran - der USV Gnas muss weiterhin auf das erste volle Erfolgserlebnis warten.

Landesliga: USV RB Mettersdorf – USV Gnas, 1:1 (0:1)

32 Daniel Luttenberger-Haas 0:1

61 Gregor Furek 1:1

Aufstellungen:

Mettersdorf: Alexander Strametz - Raphael Mayr, Daniel Grubesic, Peter Kozissnik - Alexander Fuchshofer, Daniel Geissler, Philipp Posch (K), Pascal Scheucher, Jernej Trstenjak - Jakob Hack, Gregor Furek

Gnas: Michael Sammer - Stefan Klenner, Rene Wagist, Matthias Schadler (K), Thomas Suppan - Daniel Zimmermann, Daniel Luttenberger-Haas, Heiko Wohlmuth, David Friedl - Raphael Kniewallner, Gabriel Puntigam

Stimmen zum Spiel:

Thomas Hack, Trainer Mettersdorf:

"Das war von uns viel zu wenig. Aufgrund der ersten Halbzeit haben wir uns heute keinen Sieg verdient. Im zweiten waren wir dann viel besser und wir müssen mit dem Punkt leben. Scheinbar können wir gegen Gnas nicht gewinnen!"

Marko Kovacevic, Trainer Gnas:

"Die erste Halbzeit war von uns schwer in Ordnung. In Halbzeit Zwei hat man die Klasse von mettersdorf gemerkt, wir haben aber gut verteidigt. Wir sind mit dem Punkt in Mettersdorf zufrieden."

