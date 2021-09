Halbes Dutzend: Lafnitz II schiesst aus allen Rohren und schenkt Liezen sechs Stück ein

Details Samstag, 04. September 2021 07:00

Die Zweitvertretung von Lafnitz hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dem SC Liezen das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 6:1 für SV Lafnitz II - ein mehr als verdienter Sieg der Oststeirer - Liezen war bei diesem Spiel quasi nicht vorhanden.

Klaus Gugers Lafnitz II feiert einen 6:1 Kantersieg

Für den SC Liezen war bei diesem Spiel nichts zu holen

Von Beginn an stellte die Zweiergarnitur des SV Lafnitz ihre Vorherrschaft unter Beweis.In Minute beförderte Marvin Hernaus die Kugel zum ersten Mal ins Schwarze und sorgte für die 1:0 Führung der Hausherren. Bis zum Halbzeitpfiff durch den Unparteiischen hatten die Gäste nur eine Torchance, einen Freistoß zu verbuchen - mit dem 1:0 ging es in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang fielen innerhalb von 20 Minuten vier Tore

Nach dem Seitenwechsel ging die Post ab in Lafnitz, Philipp Scheucher erhöhte in Minute 53 auf 2:0. Das Heimteam ließ den Vorsprung in der 57. Minute durch Hernaus auf 3:0 anwachsen. Nur zwei Minuten später köpfte Peter Kandlhofer (59.) ein - jetzt war es um Liezen endgültig geschehen. Das 5:0 durch Johannes Schriebl in der 68. Minute fiel wiederum durch einen Kopfball. Stefan Sulzer sorgte in der 70. Minute mit dem 6:0 noch für eine Draufgabe. Der Ehrentreffer durch Philip Bacher gelang in der Nachspielzeit - am Ende trennten sich die beiden Mannschaften mit 6:1. Lafnitz II ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die zweite Position in der Landesliga-Tabelle vorgerückt - der SC Liezen bleibt weiter unten drin.

Landesliga: SV Lafnitz II – SC Liezen, 6:1 (1:0)

10 Marvin Hernaus 1:0

53 Philipp Scheucher 2:0

57 Marvin Hernaus 3:0

59 Peter Kandlhofer 4:0

68 Johannes Schriebl 5:0

70 Stefan Sulzer 6:0

91 Philip Bacher 6:1

Aufstellungen:

Lafnitz: Lucas Wabnig - Manuel Pfeifer, Peter Kandlhofer, Martin Rodler, Julian Fabian - Philipp Scheucher, Johannes Schriebl, BEd Wolfgang Waldl (K), Stefan Binder - Stefan Sulzer, Marvin Hernaus

SC Liezen: Viktor Plamenov Ganchev - Patrick Tschernitz (K), Dalibor Milic, Bernd Rindler, Mateo Cosic, Mateo Damis - Julian Pachler, Jakob Lugmayr, Marcel Ruckhofer, Marcel Lep - Philipp Danner

Stimmen zum Spiel:

Leider war niemand der Verantwortlichen nach dem Spiel für ein Statement zu erreichen.

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!