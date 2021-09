Nullnummer: Tus Heiligenkreuz und Ilzer SV trennen sich torlos

Details Sonntag, 05. September 2021 08:01

Am Freitag trennten sich der TuS Heiligenkreuz und der Ilzer SV in der Landesliga mit einem 0:0 Unentschieden. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Spiel musste für eine Stunde unterbrochen werden - der Ilzer Spieler Jan Ostermann verletzte sich sehr schwer und musste mit dem Notarzt abtransportiert werden.

Jan Ostermann verletzte sich schwer und musste nach 13 Minuten ausgewechselt werden

Eine schwere Verletzung führte zu einer Unterbrechung

Ein Spiel mit wenigen Höhenpunkten wurde den 150 Besuchern in Heiligenkreuz geboten. Beide Teams agierten vorsichtig, waren sehr defensiv eingestellt und in der Offensive harmlos. Bereits nach 13 Minuten erlitten die Gäste einen Schock: Jan Ostermann verletzte sich so schwer - der Notarzt musste kommen. Nach einer Spielunterbrechung von rund einer Stunde lief das Spiel zwar weiter - blieb aber weiterhin unspektakulär.

Beide Teams waren in der Offensive zu zahnlos

Auch dem Seitenwechsel ließ die Begegnung spielerische Höhepunkte vermissen. Dei Gastgeber waren nicht in der Lage ein Tor zu erzielen und bei den Gästen steckte der Schock der Verletzung ihres Spielers, noch sehr tief. Nach 90 MInuten setzte der Unparteiische setzte dem torlosen Treiben auf dem Feld ein Ende. Für Heiligenkreuz gibt es zukünftig noch einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Der Ilzer SV wartet immer noch auf den ersten Saisonsieg.

Aufstellungen:

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Marko Malesevic, Leon Leustek, Matthias Gross, Lukas Ratschnig - Manuel Leeb, Marco Heibl, Patrick Wiesenhofer, Johannes Driesner - Mohamad Sulaiman Mohsenzada (K), Patrick Unterkircher

Ilzer SV: Manuel Cerma, Benedikt Donnerer, Samuel-Beniamin Feraru, Jan Niklas Ostermann, Andreas Stocker, Markus Schrott, Michael Kuwal, Lucas Friedl, Tobias Breitenberger, Markus Hadler (K), Leon Martincevic

Stimmen zum Spiel:

Georg Obendrauf, Obmann Heiligenkreuz:

"Das war heute ein gerechtes Unentschieden. Wir können derzeit einfach keine Tore schießen. Alles Gute an den verletzen Spieler!"

Foto: Richard Purgstaller

