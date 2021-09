Kein Sieger bei Ilz gegen Bruck

Details Freitag, 17. September 2021 22:06

Am Freitagabend kam es in der steirischen Landesliga zum Duell zwischen SV Ilz und dem SC Bruck an der Mur. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht ganz gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 1:1-Remis, wobei die Ilzer bereits nach drei Minuten in Führung lagen.

Schnelle Führung

Das Spiel beginnt ganz nach Wunsch der Heimischen. Nach nur drei Minuten steht es nämlich 1:0 für die Gastgeber. In Folge eines Eckballs ist es Andreas Stocker, der zum 1:0 trifft. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Ilzer weitermachen und nachlegen. Daraus wird aber nichts. Ilz tut sich in Folge etwas schwer, denn auch Bruck spielt dann offensiver. Das Spiel plätschert dann dahin und es gibt keine weiteren Treffer. Erst zum Ende der ersten Halbzeit hin übernehmen wieder Ilzer das Kommando. Für echte Tormöglichkeiten reicht es aber nicht. So pfeift der Schiri nach etwas mehr als 45 Minuten ab und schickt die beiden Teams in die Pause.

Bruck gleicht aus

In der zweiten Halbzeit startet Bruck besser und kann den Gastgebern in der 59. Minute einen Dämpfer verpassen. Lukas Tomic wird in Szene gesetzt und trifft zum Ausgleich. In weiterer Folge ist das Spiel ausgeglichen. Es geht hin und her, allerdings gibt es keine wirklichen Torchancen. Bruck ist optisch auch weiter überlegen, doch irgendwie will das Leder nicht in die Gefahrenzone. So plätschert das Spiel auch in der zweiten Halbzeit dahin und nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiedsrichter ab.

Werner Ostermann (Trainer Ilz): "Wenn man in der dritten Minute in Führung geht, sollte es eigentlich leichter gehen. Leider war das nicht wirklich so in diesem Spiel. Drei Punkte wären drin gewesen, aber man muss sagen, dass das Remis eigentlich ein gerechtes Ergebnis ist. Wir hatten auch viele Ausfälle. Das mussten wir kompensieren."

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!