Seriensieger: Der ASK Voitsberg düpiert auch den USV Gnas

Details Samstag, 18. September 2021 08:58

Nach der Auswärtspartie gegen ASK Voitsberg stand der USV Gnas mit leeren Händen da. Voitsberg gewann mit 3:1 - ein hochverdienter Sieg für die Hiden-Truppe. USV Gnas war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Die Hausherren ließen vom Start weg nichts anbrennen

Von Beginn an zeigten die Voitsberger, wer der Herr in der Sparkassen Arena war. Nach einigen Top-Möglichkeiten in der Anfangsphase besorgte Alexander Rother nach 26 Minten per Kopf die 1:0 Führung für die Hausherren. Das Spiel lief jetzt weiter in Richtung Gnaser Tor - Keeper Michael Sammer rettete einige Male vor einem höheren Rückstand - die beste Möglichkeit war ein Weitschuss von Daniel Brauneis. Der Unparteiische konnte somit die erste Halbzeit beenden, ohne dass weitere Tore fielen.

Ein Traumtor von Hiden führte zum 2:0 gleich nach der Pause

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn ließ Jürgen Hiden den ASK Voitsberg zum zweiten Mal im Match jubeln (47.). Er überlupfte den Schlussmann vom 16er und sorgte für Begeisterungsstürme auf der Tribüne. Aber Gnas steckte nicht auf und Gabriel Puntigam verkürzte in der 60. Minute auf 1:2. Nach einem Gestocher im Strafraum stand der Gnaser genau richtig und versenkte das Spielgerät im Netz. Mit dem 3:1 sicherte Rother Voitsberg nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (83.). Schließlich strich der ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg die Optimalausbeute gegen den USV Gnas ein und holte verdient die drei Punkte.

Landesliga: ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg – USV Gnas, 3:1 (1:0)

26 Alexander Rother 1:0

47 Juergen Hiden 2:0

60 Gabriel Puntigam 2:1

83 Alexander Rother 3:1

Stimmen zum Spiel:

Jürgen Hiden, Trainer Voitsberg:

"Wir waren von der ersten Minute weg tonangebend. Gnas hat vereinzelt Chancen im Konter vorgefunden. Der Sieg und auch das Ergebnis geht aber in Ordnung."

Leo Suppan, Co-Trainer Gnas:

"Voitsberg hat eine geballte Kraft in der Offensive. Wir haben gegen einen überlegenen Tabellenführer gut dagegen gehalten. Der Sieg ist absolut ok."

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!