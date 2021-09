Fussballfest im Monte Schlacko: Leoben setzt die Erfolgsserie auch gegen Wildon fort

Details Sonntag, 19. September 2021 08:35

Der DSV Leoben hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und SV Raiffeisen Wildon das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 5:0 für Leoben. DSV Leoben hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Leoben bleibt zuhause weiter ohne Gegentor.

Thomas Hirschofer hatte allen Grund zum Jubeln: Er steuerte drei Treffer bei

Zwei Fehler in der Verteidigung führten zum 2:0 Vorsprung für den DSV

Zu Beginn waren die Herrschaftsverhältnisse im Monte Schlacko nicht ganz klar. Die Gastgeber taten sich anfangs ein wenig schwer - Wildon stand sehr kompakt und ließ wenig zu. In der 33. Minute sprintete Thomas Hirschhofer in einen Rückpass zum Wildoner Torhüter - er war den Tick schneller und traf zum 1:0. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Luca Pichler das 2:0 für Leoben (40.). Bei seinem Volley ausserhalb des Strafraumes hatte Patrick Haider im Kasten der Wildoner keine Chance. Mit der passablen Führung für DSV Leoben ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem 3:0 war der Fisch geputzt und der Wildoner Bann gebrochen

Nach dem Seitenwechsel ging es in der selben Tonart weiter - der DSV Leoben dirigierte das Spielgeschehen. Trotzdem hätte Wildon den Anschlusstreffer erzielen können. Andreas Fischer lief alleine auf den DSV-Torhüter zu - konnte das Leder aber nicht im Gehäuse unterbringen. In Minute 62 legte Thomas Maier einen Stanglpass auf Hirschofer ab und der Stürmer erhöhte auf 3:0. Nur zwei Minuten später ließ Lukas Skrivanek den Vorsprung von DSV Leoben anwachsen. Er zog vom 16er ab und es klingelte erneut im Kasten. Der fünfte Streich von Leoben war Hirschhofer vorbehalten (76.). Mit seinem dritten Treffer in dieser Partie sorgte er für den 5:0 Endstand.

Landesliga: DSV Leoben – SV Raiffeisen Wildon, 5:0 (2:0)

33 Thomas Hirschhofer 1:0

40 Luca Pichler 2:0

62 Thomas Hirschhofer 3:0

65 Lukas Skrivanek 4:0

76 Thomas Hirschhofer 5:0

Stimmen zum Spiel:

Felix Skrivanek, Teambetreuer DSV Leoben:

"Wir waren die dominante Mannschaft. Es waren verdiente drei Punkte und ein wichtiger Sieg!"

Gerhard Kurzmann, Obmann Wildon:

"Wir haben 30 Minuten keine Chance zugelassen und sind durch zwei Fehlern in der Verteidigung vor der Pause in Rückstand geraten. Die Mannschaft hat sich aber nie aufgegeben. Der Sieg für Leoben geht in Ordnung - das Endresultat ist etwas zu hoch ausgefallen. Gegen St. MIchael stehen dem Trainer wieder mehr Spieler zur Verfügung!"

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

