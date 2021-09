Derbysieg: Fürstenfeld gewinnt gegen junge Lafnitzer mit 3:2

Details Samstag, 25. September 2021 09:17

Im Spiel von SK Fürstenfeld gegen die Reserve von SV Lafnitz gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Fürstenfeld. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Das Spiel stand auf unglaublich hohem Niveau - beide Teams waren voll bei der Sache

Das Derby in der Oststeiermark stand auf sehr hohem Niveau. Die 220 Zuschauer sahen ein temporeiches Spiel mit vielen Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Die Gäste starteten perfekt in die Begegnung - Elias Neubauer stellte mit seinem Treffer in Minute 5 auf 0:1. In einer Sturm und Drangphase der Gäste fiel der Ausgleich für Fürstenfeld. Tomislav Havojic brachte in der 25. Minute den Ball im Netz von Lafnitz II unter. Jetzt hatten die Hausherren Blut geleckt - Andreas Glaser stellte die Weichen für den SK Raiffeisen Fürstenfeld auf Sieg, als er in Minute 33 mit dem 2:1 zur Stelle war. Nur drei Minuten später (36.) verbesserten die Gastgeber durch ein Eigentor von Peter Kandlhofer den Spielstand auf 3:1 für sich. Mit diesem passablen Vorsprung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause.

Der Doppelpack von Elias Neubauer half nichts - Lafnitz ging mit 2:3 unter

Auch nach dem Seitenwechsel verlor die Partie keineswegs an Spannung - Lafnitz wollte sich mit der Niederlage nicht so recht zufrieden geben. In der 61. Minute verkürzte Neubauer mit seinem zweiten Treffer auf 2:3 - das Spiel schien jetzt kurz an der Kippe zu stehen. Jedoch agierten die Hausherren zu clever und brachten den Vorsprung schlussendlich über die volle Zeit. Die sehr junge Mannschaft der Lafnitzer (Durchschnittsalter 19 Jahre) hätte sich aber zumindest ein Unentschieden verdient gehabt. Der SK Fürstenfeld freute sich über die drei Punkte und den Derbysieg. In der nächsten Runde stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der SV Lafnitz II die TuS Heiligenkreuz am Waasen.

Landesliga: SK Raiffeisen Fürstenfeld – SV Lafnitz II, 3:2 (3:1)

5 Elias Neubauer 0:1

25 Tomislav Havojic 1:1

33 Andreas Glaser 2:1

36 Eigentor durch Peter Kandlhofer 3:1

61 Elias Neubauer 3:2

Stimme zum Spiel:

Christopher Hartinger, Trainer Fürstenfeld:

"Das war eine Wahnsinnspartie von beiden Mannschaften. Ich habe noch nie so ein hochklassiges Landesligaspiel gesehen. In den ersten 20 Minuten habe ich mir gedacht, der Gegner erdrückt uns. Ich muss meiner Mannschaft großen Respekt zollen und bin mächtig stolz auf meine Jungs. Jetzt fahren wir mit breiter Brust nach Voitsberg und wollen als erste Mannschaft dort gewinnen."

Klaus Guger, Trainer Lafnitz II:

"Wir waren sehr gut drinnen und hätten nach 20 Minuten 3:0 führen müssen. Wir sind in zwei Konter gelaufen, Fürstenfeld hat das sehr klug gemacht. Es hat an der Chancenverwertung gescheitert, dass wir aus dieser Begegnung nichts mitgenommen haben. Die Art und Weise, wie unsere Jungs aufgetreten sind, war in Ordnung."

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

