Auswärtserfolg: Effizienter SV Frauental jubelt bei der TuS Heiligenkreuz

Nur mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die SV Frauental gegen Heiligenkreuz für sich entschied. Heiligenkreuz vergab einige hochkarätige Tormöglichkeiten - Frauental konterte die Gastgeber eiskalt aus und siegte am Ende mit 1:2.

Frauental Coach Ewald Klampfer hatte gegen Heiligenkreuz wieder die richtige Taktik parat

Im ersten Durchgang ging es Hin und Her - beide Mannschaften verzeichneten einen Stangenschuss

Gleich von Beginn an waren die Hausherren voll da - nach zwei Minuten hatte Heiligenkreuz die erste Torchance - Patrick Wiesenhofer köpfte über das Tor. Drei Minuten später traf Marco Heibl nach Zuspiel von Mohamad Mohsenzada nur die Stange. Die Gäste waren aber vor dem Tor erfolgreicher - nach einem schönen Konter traf Jonas Janetzko zum 0:1 (14.) für den SV Frauental. In der 39. Minute jubelten die Gastgerber zur früh - ein vermeintlicher Treffer von Patrick Unterkircher wurde wegen Abseits aberkannt. Kurz vor dem Pausenpfiff (43.) kam auch Frauental zu einem Stangenschuss - so stand es nach Aluminiumtreffern 1:1. Mit dem tatsächlichen Zwischenresultat von 0:1 ging es zur Halbzeit in die Kabinen.

Heiligenkreuz haderte mit der Chancenverwertung - Frauental war vor dem Tor gefährlicher

Nach dem Wiederbeginn waren es wiederum die Hausherren, die den Ton angaben - die Elf von Jerko Grubisic drängte auf den Ausgleich. Die Auswärtigen standen jetzt hinten sehr kompakt, spielten sehr klug und beschränkten sich auf das gefürchtete Frauentaler Konterspiel. Der Plan ging auf - Christian Dengg versenkte den Ball in der 77. Minute im Netz der Heiligenkreuzer und erhöhte auf 0:2. Der Fisch war jetzt geputzt - mehr als ein Ehrentreffer durch Andreas Tatschl (85.) war bei dieser Begegnung für die Hausherren nicht mehr drinnen - auch der Ausschluss des Frauentalers Martin Lanz (90.) hatte keinen Einfluss auf das Endergebnis. Am Schluss siegte SV Frauental gegen TuS Heiligenkreuz und baut die Serie aus: Seit acht Runden hat der SV Frauental in der ersten Halbzeit kein Tor mehr erhalten. Am kommenden Samstag tritt TuS Heiligenkreuz am Waasen bei der Reserve von SV Lafnitz an, während SV Domaines Kilger Frauental einen Tag später den SV Raiffeisen Wildon empfängt.

Landesliga: Tus Heiligenkreuz am Waasen – SV Domaines Kilger Frauental, 1:2 (0:1)

14 Jonas Janetzko 0:1

77 Christian Dengg 0:2

85 Andreas Julian Tatschl 1:2

Stimme zum Spiel:

Jerko Grubisic, Trainer Heiligenkreuz:

"Das Spiel war heute wieder der Beweis, dass Fußball die schönste Sache auf der Welt ist. Wir haben super gespielt, viele Chancen herausgearbeitet und Frauental hat uns zweimal ausgekontert. Wir hatten gefühlte 70 % Ballbesitz - das hat uns aber nichts geholfen. Aber für die Zuschauer war dieses Spiel sicher super zum Anschauen."

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

