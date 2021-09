Punkteteilung: Der USV Gnas und der SV Lebring trennen sich Unentschieden

Details Samstag, 25. September 2021 19:05

Ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften stand beim Duell zwischen dem USV Gnas und dem SV Lebring auf der Tagesordnung. Beide Teams brauchten unbedingt die Punkte - Gnas, um sich von hinten abzusetzen und Lebring, um weiter vorne mitzumischen. Am Ende trennten sich die Protagonisten mit einem 2:2 Unentschieden - ein Ergebnis mit dem keine der beiden Mannschaften so richtig glücklich war.

Gnas hatte im ersten Durchgang viel Mühe kein Tor zuzulassen

In der ersten Hälfte waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft und kamen auch zu einigen guten Tormöglichkeiten. Der ansonsten sehr abschlußstarke Herbert Rauter hatte heute sein Zielfernrohr nicht richtig poliert und vergab eine dieser Chancen. Von den Hausherren kam im ersten Durchgang fast nichts - die Spielweise war geprägt von viel Kampf. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen - Remis lautete das Zwischenresultat. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel - der SV Lebring war scheinbar mit den Gedanken noch in der Kabine - tankte sich Gabriel Puntigam auf der rechten Seite durch und legte den Ball für Raphael Kniewallner auf - der Stürmer ließ sich nicht zweimal bitten und versenkte die Kugel zum 1:0 im Kasten. Binnen zehn Minuten drehte Florian Ferk die Partie und brachte mit seinem Doppelpack (49./59.) die vorübergehende Führung für Lebring. Gnas stand jetzt ein wenig unter Schock und es wollte nicht mehr so recht gelingen vorne für Gefährlichkeiten zu sorgen.

Herbert Rauter wurde mit Gelb-Rot ausgeschlossen

In der 79. Minute wurde Herbert Rauter nach einer strittigen Situation ausgeschlossen - der Unparteiische hatte zuvor bereits für Sorgenfalten auf den Stirnen der Lebringer gesorgt - als er ein vermeintliches Elferfoul nicht ahndete. Lebring musste die restlichen zehn Minuten jetzt mit einem Mann weniger auskommen. Jetzt ging noch was in Gnas - Gabriel Puntigam war in der 83. Minute zur Stelle und sorgte für den späten Ausgleich, welcher auch gleichbedeutend mit dem Endergebnis war. Ein gewonnener Punkt für Gnas - zwei verlorene für Lebring. Die letzten Resultate von Gnas können sich sehen lassen, die Elf von Marko Kovacevic holte aus fünf Partien acht Punkte. Lebring verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur zwei Punkte ein. Als Nächstes steht für den USV Gnas eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:00 Uhr) geht es gegen die Ilzer Sportvereinigung. Der SV Lebring empfängt parallel den FC Union RB Weinland Gamlitz.

Landesliga: USV Gnas – SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, 2:2 (0:0)

47 Raphael Kniewallner 1:0

49 Florian Ferk 1:1

59 Florian Ferk 1:2

83 Gabriel Puntigam 2:2

Stimmen zum Spiel:

Leo Suppan, Co-Trainer Gnas:

"Das war ein Spiel, bei dem Kampf Trumpf war. Man hat gemerkt, dass beide Mannschaften die Punkte brauchen. Wenn man knapp vor dem Ende den Ausgleich erzielt, muss man zufrieden sein."

Hannes Steiner, Sportchef Lebring:

"In der 1. Halbzeit haben wir bis auf einen Corner keine Chancen der Gegner zugelassen. Wir haben es jedoch verabsäumt aus zwei, drei sehr guten Chancen zumindest ein Tor zu machen. Gnas hat die erste Möglichkeit im Spiel eiskalt ausgenutzt. Zuerst hat der Schiedsrichter ein klares Elferfoul an Herbert Rauter übersehen und dann hat ihn auch noch fälschlicherweise mit Gelb-Rot vom Feld geschickt. Dann wurde es für uns sehr schwer und wir wurden schlussendlich kurz vor Abpfiff mit dem 2:2 Ausgleich bestraft."

