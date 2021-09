Rottenmann knöpft Leoben einen Punkt ab

Details Samstag, 25. September 2021 22:25

Am Samstagabend kam es in der steirischen Landesliga zum Duell zwischen dem SV Rottenmann und dem DSV Leoben. Die Leobener gingen als klarer Favorit in die Partie, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 1:1-Remis, ein Ergebnis, mit dem Rottenmann wohl sehr gut leben kann.

Keine Tore

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne orientiert sind. Echte Torchancen bleiben vorerst aus, die beiden Teams neutralisieren sich. Leoben ist optisch überlegen, tut sich aber vor allem im letzten Drittel schwer. Rottenmann ist mit Verteidigen beschäftigt, die Paltentaler kämpfen aber wie die Löwen. Das Spiel plätschert dann dahin und es geht mit dem 0:0 schließlich auch in die Pause.

Führung und Ausgleich

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Rottenmanner, denn sofort nach Wiederbeginn führt Leoben. Lukas Skrivanek wird frei gespielt, zieht ab und lässt das Netz zappeln. Mit der Führung im Rücken machen die Gäste weiter und wollen nachlegen. Daraus wird aber nichts, denn Rottenmann riskiert jetzt mehr. Man gibt Vollgas. Leoben spielt auf den entscheidenden Konter. Es ergeben sich auch Tormöglichkeiten, doch das Leder will nicht über die Linie. Die Rottenmanner spielen ein sehr riskantes Spiel. Schließlich werden sie aber belohnt. In der Nachspielzeit sollte der Ball im Tor von Leoben einschlagen. Nikolas Gruber schraubt sich nach einem Eckball hoch und versenkt das Leder per Kopf zum umjubelten 1:1. Wow, was für ein Spiel! Kurz darauf kassiert Rottenmanns Vasile Tiberiu Chivoiu noch die Gelb-Rote Karte, doch am Spielausgang ändert sich nichts mehr.

Philipp Seiser (Spieler Rottenmann): "Wir haben die vielen Ausfälle super kompensieren können. Vermutlich hätten sich die Wenigsten einen Punkt erwartet. Mit viel Herz und Teamgeist war der Punkt am Ende verdient.“

