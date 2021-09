Torspektakel: Wildon ballert sich gegen St. Michael den Frust von der Seele

Details Sonntag, 26. September 2021 06:20

Am Samstagnachmittag empfing der SV Raiffeisen Wildon den ESV St. Michael. Die Mannschaft von Udo Kleindienst setzte sich standesgemäß gegen die Elf von Kurt Feyrer mit 6:2 durch. Wildon hatte vorab die besseren Karten und diese auch ausgepielt. Nach dem ersten Durchgang war die Partie eigentlich schon zu Gunsten der Hausherren entschieden.

Am Ende jubelte der SV Wildon über einen 6.2 Kantersieg gegen St. Michael

St. Michael ging schnell in Führung

Das erste Tor in dieser Begegnung fiel bereits nach elf Minuten - Tobias Bracher besorgte vor 123 Zuschauern die Führung für St. Michael. Die Antwort der Hausherren folgte promt: Nach einem Freistoß gelangte die Kugel zu Denis Perger und er trug sich in der 20. Spielminute in die Torschützenliste ein. Jetzt hatte Wildon den Braten gerochen - Leon Crnic schickte Patrick Schlatte steil - der Offensivspieler ließ sich nicht zweimal bitten und versenkte die Kugel zum 2:1 (22.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Sebastian Knaus das 3:1 nach (40.). Mit diesem passablen Vorsprung aus der Sicht vom SV Raiffeisen Wildon ging es in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Hausherren noch einen Gang höher, wohlwissend, dass bei dieser Partie noch mehr ginge. Mit dem 4:1 von Schlatte für SV Wildon war das Spiel dann eigentlich schon entschieden (57.).

Der Wildoner Sieg war nie in Gefahr

In Minute 60 zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt - eine glatte Fehlentscheidung aus Sicht der Heimischen. Bracher verwertete den Strafstoß und machte zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu Wildon war jedoch weiterhin groß. Für den nächsten Erfolgsmoment von SV Raiffeisen Wildon sorgte Robert Kothleitner (65.). Nach einer schön fertig gespielten Aktion drückte er den Ball über die Linie. Das letzte Tor durch Markus Farnleitner (89.) war auch gleichzeitig das sehenswerteste des ganzen Spiels. Eine schöne Kombination des magischen Dreiecks Christoph Wittmann, Sebastian Knaus und Farnleitner führte zum Abschluss und sorgte schlussendlich für die Entscheidung. Im Klassement machte Wildon einen Satz und rangiert nun auf dem siebten Platz. Mit nur drei Zählern auf der Habenseite ziert St. Michael das Tabellenende der Landesliga.

Landesliga: SV Raiffeisen Wildon – ESV St. Michael, 6:2 (3:1)

11 Tobias Bracher 0:1

20 Denis Perger 1:1

22 Patrick Franz Schlatte 2:1

40 Sebastian Knaus 3:1

57 Patrick Franz Schlatte 4:1

60 Tobias Bracher 4:2

65 Robert Kothleitner 5:2

89 Markus Farnleitner 6:2

Stimme zum Spiel:

Udo Kleindienst, Trainer Wildon:

„Nach der Niederlage in Leoben war das die richtige Antwort gegen einen direkten Gegner von hinten. Jetzt sind wir gottseidank wieder im gesicherten Mittelfeld.“

