Der Nächste bitte: Voitsberg verarztet auch Fürstenfeld

Details Freitag, 01. Oktober 2021 22:54

Das Spiel der Runde in der Landesliga fand in der Sparkassen-Arena-Voitsberg statt. Der ASK Sparkasse Voitsberg empfing den SK Fürstenfeld vor 500 Besuchern. Die Hausherren entpuppten sich als schlechte Gastgeber und fügten den Gästen eine 3:1 Niederlage zu. Der Tabellenführer ist nunmehr seit 11 Runden unbesiegt.

Phillip Zuna überlupfte den Torhüter und sorgte für den 3:1 Endstand.

Fürstenfeld ging nach vier Minuten durch Beslic in Führung

Die Begegnung startete mit einem schnellen Tor der Gäste aus der Oststeiermark - Domagoj Beslic drückte den Ball zum 0:1 über die Linie (4.) - bei diesem Schuss war Torhüter Florian Schögl machtlos. Ein Gegentor in den ersten fünf Minuten - nichts Neues für Voitsberg - bereits das dritte Mal konnte die jeweilige Gastmannschaft rasch in Führung gehen. Langsam fingen sich jetzt aber die Hausherren wieder und versuchten dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. In der 16. Minute kochte das Stadion zum ersten Mal - Kapitän und Spielertrainer Jürgen Hiden krachte einen Schuss an die Stange. In Minute 34 machte es Luka Caculovic besser - er bezwang Fürstenfeld-Keeper Philip Stocker und traf zum 1:1 Ausgleich - so lautete auch der Pausenstand.

Hiden traf zweimal nur das Aluminium

Im zweiten Durchgang waren die Hausherren dann dick da und zogen von Beginn an ihr gefürchtetes Kurzpass-Spiel auf. In der 57. Minute stellte Martin Salentinig auf 2:1 - diesem Tor war abermals ein Lattenschuss von Hiden vorausgegangen. Jetzt war der Fisch geputzt, die Gastgeber ließen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. In der 78. Minute sorgte dann Phillip Zuna für klare Verhältnisse - mit einem wunderschönen Heber sorgte er für das 3:1 - was auch gleichzeitig der Endstand war. Mit zehn Siegen aus elf Spielen und insgesamt 30 erzielten Treffern bleibt Voitsberg weiterhin das Maß aller Dinge in der Liga. Beim SK Fürstenfeld ist die Abwehr die Achillesferse. Die Elf von Christoph Hartinger rangiert zwar in der oberen Tabellenhälfte verzeichnet aber ein negatives Torverhältnis - 19 geschossenen Toren stehen 21 Gegentreffer gegenüber.

ASK VOITSBERG - SK FÜRSTENFELD 3:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (4. Beslic), 1:1 (Caculovic), 2:1 (57. Salentinig), 3:1 (78. Zuna)

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hiden, Kapitän und Spielertrainer Voitsberg:

„Erste Halbzeit sind wir nicht so ins Spiel gekommen wie wir uns das vorgestellt haben. In der zweiten Hälfte haben wir unser gewohntes schnelles Kurzpassspiel aufgezogen und die Chancen genutzt."

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

