Erster Sieg nach zehn Spielen: SC Liezen beendet Sieglos-Serie gegen Gamlitz

Das Auswärtsspiel von FC Gamlitz endete erfolglos. Gegen SC Liezen gab es nichts zu holen. Das Heimteam gewann die Partie mit 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SC Liezen die Nase vorn und holte einen verdienten Sieg.

Der SC Liezen jubelte über den zweiten Saisonsieg

Der Liezener Sieg war nie in Gefahr

Bereits nach zwei Minuten herrschte Aufruhr unter den 250 Besuchern - Marcel Lep wurde im Gamlitzer Strafraum von zwei Gegenspielern in die Zange genommen - der Pfiff blieb aber aus. In der 9. Minute war es dann soweit - nach einem 50-Meter-Sprint drückt Jakob Lugmayr den Ball zum 1:0 über die Linie. Weiter ging die Fahrt in Richtung Gamlitz-Tor, die Gastgeber waren jetzt die klar spielbestimmendere Mannschaft. Nach einem Korner in der 22. Minute fälschte Lep den Ball ab und es stand 2:0. Zur Halbzeit blickte SC Liezen auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Mit dem 3:0 durch Philipp Danner schien die Partie bereits in der 46. Minute mit SC Liezen einen sicheren Sieger zu haben. Nach einem Pass in die Tiefe von Lugmayr ließ sich der Liezener Stürmer nicht zweimal bitten und sorgte für das 3:0. Kurz vor Ultimo war noch Philip Bruno Fuchs zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von FC Union RB Weinland Gamlitz verantwortlich (81.). Insgesamt reklamierte SC Liezen gegen den Gast einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Gamlitz ist auswärts ein gern gesehener Gegner

Trotz der drei Zähler machte SC Liezen im Klassement keinen Boden gut. SC Liezen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, fünf Unentschieden und sechs Pleiten. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von SC Liezen, der nach nunmehr zehn sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist SC Liezen zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen. Der FC Gamlitz holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Der Angriff ist bei der Almer-Elf die Problemzone. Nur 13 Treffer erzielten die Südsteirer bislang. Vier Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der Klub aus dem Weinland derzeit auf dem Konto. Während SC Liezen am nächsten Freitag (19:00 Uhr) bei ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg gastiert, duelliert sich FC Union RB Weinland Gamlitz zeitgleich mit DSV Leoben.

Landesliga: SC Liezen – FC Union RB Weinland Gamlitz, 3:1 (3:0)

9 Jakob Lugmayr 1:0

22 Marcel Lep 2:0

46 Philipp Danner 3:0

81 Philip Bruno Fuchs 3:1

Stimmen zum Spiel:

Christian Stangl, sportlicher Leiter SC Liezen:

„Wir sind sehr zufrieden mit diesen drei Punkten. Der Sieg war enorm wichtig für die Moral. Heute haben wir uns endlich einmal für unsere Leistung belohnt.“

Arnold Wratschko, Obmann Gamlitz:

„Das war kein guter Auftritt unserer Mannschaft. Ich bin ein bisschen enttäuscht.“

