Heimsieg: Lebring stoppt Talfahrt

Details Samstag, 16. Oktober 2021 10:43

Mit einem knappen 1:0 endete das Match zwischen SV Lebring und SK Fürstenfeld an diesem 13. Spieltag. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Für Lebring war dieser Sieg besonders erfreulich, die Kern-Elf holte nach sieben Runden den ersten Dreier.

Jonas Lang sorgte mit seinem Treffer für den ersten Sieg seit sieben Runden

Beide Mannschaften schenkten sich nichts

Das Spiel wurde sehr hart umkämpft, beide Mannschaften wollten den Zugriff erhalten - die Gäste aus Fürstenfeld waren zu Beginn besser im Spiel. In der 42. Minute jubelten die Auswärtigen zu früh - Bastian Jedliczka versenkte die Kugel im Gehäuse - nach Interventionen der Lebringer entschied der Linienrichter auf Fouleinwurf - der Treffer zählte also nicht. Nach den ersten 45 Minuten ging es für Lebring und Fürstenfeld ohne Torerfolg in die Kabinen. Auch nach dem Seitenwechsel bot sich den 150 Besuchern im sanSirro Stadion ein ähnliches Bild - viele kampfbetonte Aktionen im Mittelfeld standen im Vordergrund - Torszenen blieben Mangelware. Nach 78 Minuten war der Bann der Torlosigkeit aufgehoben: Jonas Lang erzielte nach einem schönen Konter der Lebringer das 1:0. Am Schluss gewann SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring gegen SK Raiffeisen Fürstenfeld und feierte den ersten Dreier seit sieben Runden.

Fürstenfeld hat zum zweiten Mal in Folge Punkte abgegeben

Mit dem Dreier sprang der SV Lebring vorübergehend auf den elften Platz der Landesliga. Der Gastgeber bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten. Der SK Fürstenfeld rangiert mit 15 Zählern auf dem siebten Platz des Tableaus. In dieser Saison sammelten die Gäste bisher fünf Siege und kassierten sieben Niederlagen. Die Lage von Fürstenfeld bleibt angespannt, der Druck auf die Mannschaft und auf den Coach wird immer größer. Gegen den SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben. Am kommenden Samstag trifft SV Lebring auf Ilzer Sportvereinigung, SK Raiffeisen Fürstenfeld spielt tags zuvor gegen SV Raiffeisen Wildon.

Landesliga: SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring – SK Raiffeisen Fürstenfeld, 1:0 (0:0)

78 Jonas Lang 1:0

Stimmen zum Spiel:

Martin Labugger, sportlicher Leiter Lebring:

"Es war über 90 Minuten eine ganz heiße Partie. Chapeau vor dem Einsatz unserer Mannschaft. Jeder einzelne hat in puncto Einsatz und Siegeswillen 120 % gegeben. Nicht nur aufgrund der kämpferischen Leistung war der Sieg in Ordnung. Es war wirklich eine Top-Performance von unseren Jungs."

Christopher Hartinger, Trainer Fürstenfeld:

"Wir waren gut im Spiel, hatten die Partie gut im Griff. Wir haben uns leider für die gute Leistung nicht belohnt. Schlussendlich ist es frustrierend, dass wir wieder ohne Punkte dastehen und der Druck permanent steigt."

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

