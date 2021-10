St. Michael knöpft Gnas einen Punkt ab

Details Freitag, 22. Oktober 2021 21:17

Am Freitagabend kam es in der steirischen Landesliga zum Duell zwischen dem USV Gnas und dem ESV St. Michael. Die Gnaser gingen als klarer Favorit in die Partie, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 1:1-Remis. St. Michael dürfte mit dem Punkte sehr zufrieden sein. Gnas wohl eher weniger.

Zweikämpfe im Mittelfeld standen im Vordergrund

Keine Tore in Halbzeit eins

Das Spiel beginnt mit stärkeren Gnasern, die den Gegner sofort unter Druck setzen. Sofort gibt es auch gleich Möglichkeiten, allerdings will das Leder zunächst nicht ins Tor. Die Gäste hingegen brauchen ein wenig, bis sie ins Spiel kommen. Man konzentriert sich auf die Defensive. Die Gnaser werden in Folge immer druckvoller und geben weiter Gas. In dieser Phase scheitern die Gastgeber an der eigenen Chancenauswertung - es sollte längst 1:0 stehen. St. Michael hat inzwischen großes Glück, dass es nicht schon längst 1:0 steht. So bleibt es aber beim 0:0. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiedsrichter die erste Halbzeit ab und schickt die beiden Teams in die Pause.

Führung und Ausgleich

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gäste. Die Gastgeber bekommen einen Elfmeter zugesprochen. Daniel Zimmermann tritt in der 56. Minute an und verwandelt sicher. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, woraus aber nichts wird. St. Michael riskiert in Folge mehr, was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Sie werfen alles nach vorne, geben Vollgas. Das eröffnet wiederum Räume für Gnas, die mit einem weiteren Treffer das Spiel entscheiden würden. Die Gäste werden aber letztlich belohnt. In der 77. Minute ist es passiert. Tobias Bracher drückt das Leder über die Linie und sorgt schließlich auch für einen Punkt der Gäste. Es bleibt nämlich beim 1:1. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri das Spiel ab.

Stimme zum Spiel:

Kurt Feyrer, Trainer St. Michael:

"Der Punkt war nicht unverdient. Die Moral unserer Mannschaft war großartig, aufgrund der letzten Ergebnisse haben sie heute gezeigt, was in ihnen steckt."

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!