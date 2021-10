Heiligenkreuz dreht Spiel in Rottenmann

Details Freitag, 22. Oktober 2021 22:19

Der SV Rottenmann empfing am Freitagabend in der Landesliga Steiermark TUS Heiligenkreuz am Waasen. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 2:1-Sieg für die Heiligenkreuzer. Die Rottenmanner machten den Gästen das Leben aber sehr schwer. Man führte auch, doch alles der Reihe nach:

Am Ende jubelt Heiligenkreuz: Die Grubisic-Elf gewinnt nach einem 0:1 Rückstand

Führung für Rottenmann

Das Spiel beginnnt mit stärkeren Rottenmannern, die den Gegner überraschen. Man spielt munter nach vorne und nach 14 Minuten steht es 1:0. Dominik Pürcher mit einen schönen Freistoß, der Ball geht an die Stange und dann ins Tor der Gäste. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber nicht gelingt. Nur zwei Minuten später eine gute Chance für die Gäste, der Lupfer des Stürmers geht aber an den Querbalken. Dann muss der Rottenmanner Goalie eingreifen - er klärt einen Schuss aufs kurze Eck souverän. Die Gäste sind jetzt klar besser - man kombiniert sich immer wieder gefährlich in den Strafraum. Dann aber auch wieder die Rottenmanner, guter langer Ball von Benjamin Ronaldo Zeiselberger, doch die Heiligenkreuzer Defensive greift ein. Kurz darauf wieder Rottenmann: Die Gäste können nach einem Eckball gerade noch so auf der Linie klären. Zum Pausenpfiff die Top-Chance für Rottenmann auf das 2:0. die Rottenmanner treffen aber alleine vor dem gegnerischen Tor nicht.

Heiligenkreuz dreht das Spiel

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Rottenmanner. In der 52. Minute zappelt das Leder im Netz. Zwei schöne Hacken und der Schuss in lange Eck - Treffer! Damit ist wieder alles offen. Die Heiligenkreuzer bleiben am Drücker und wollen nachlegen. Dann kommen auch die Rottenmanner wieder besser in die Partie - die Mühen und das Risiko bleiben jetzt aber unbelohnt. Dann flacht das Spiel ab und das Tempo steigt erst in der Schlussphase wieder. Unterberger sieht in der 85. Minute Gelb-Rot wegen einer Notbremse. Kurz darauf kommt es doppelt bitter, denn die Heiligenkreuzer treffen nach einem Angriff über die Seite zum 2:1. Damit ist das Spiel gedreht und es ist gleichzeitig die Entscheidung. Rottenmann wirft zwar noch einmal alles nach vorne, doch es bleibt beim Sieg der Gäste.

Stimme zum Spiel:

Philipp Seiser (Spieler Rottenmann):

"Wir haben super angefangen und nach der Führung den Faden verloren. Am Ende war es leider eine verdiente Niederlage.“

