Bruck holt gegen Lafnitz Zwei-Tore-Rückstand auf

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 19:00

Der SC Bruck an der Mur empfing am Freitagabend in der Landesliga die Lafnitz Amateure. Die Gäste gingen als klarer Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 3:3-Remis, wobei die Lafnitzer zwei Mal mit zwei Toren Vorsprung in Führung lagen.

Gjin Gjinaj (hier im Duell mit Liezens Dervisevic) traf zum 3:3 Ausgleich

Bunte Partie

Das Spiel beginnt mit stärkeren Lafnitzern, die gleich die erste Chance vorfinden. Grosse geht durch die Mitte und leitet den Ball zu Sulzer weiter, der scheitert aber an Tormann Gröblinger! Kurz darauf macht er es besser und versenkt das Leder im Kasten. Mit der Führung im Rücken wollen die Lafnitzer nachlegen, woraus aber nichts wird. Auch die Brucker kommen dann besser ins Spiel, haben aber Pech: Erlsbacher schießt außerhalb des Strafraumes auf das Tor, doch die Stange rettet für Lafnitz. Die Lafnitzer bleiben am Drücker und als schon niemand mehr mit einem zweiten Treffer rechnet, steht es doch 2:0. Bruck/Mur lässt Sulzer zu viel Platz und der Lafnitz-Stürmer verwertet eiskalt. Damit ist für klare Fronten gesorgt, ehe der Schiri die beiden Teams in die Pause schickt.

Bruck schlägt zurück

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Lafnitzer: Lukas Tomic trifft zum Anschluss. Damit ist wieder Spannung drin. Im Gegenzug kommt Grosse im Strafraum zum Kopfball und hat die Chance, doch Gröblinger reagiert weltklasse und verhindert den Gegentreffer. Dann hat Brucks Riegel den Ausgleich am Fuß, doch der Ball rutscht ihm über den Rist und geht über den Kasten von Scherf. Plötzlich zappelt das Leder im Netz von Bruck: Grosse darf jubeln. Damit ist für klare Fronten gesorgt, Bruck gibt aber nicht auf. In der 57. Minute fällt Wieder der Anschluss für Bruck, Tomic trifft erneut - diesmal nach einem Eckball. Die Brucker werfen in der Schlussphase alles nach vorne und werden belohnt. In der Nachspielzeit ist es schließlich Gjinaj, der den Ausgleich besorgt. Was für eine Partie - kurz darauf ist das Spiel vorbei.

Foto: Richard Purgstaller

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!