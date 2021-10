Doppelpack: Rauter lässt Lebring jubeln

Details Samstag, 23. Oktober 2021 08:43

Für Ilz gab es in der Partie gegen SV Lebring, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Lebring erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier und feierte den zweiten Sieg in Folge.

Herbert Rauter sorgte mit seinen beiden Treffern für den Lebringer Sieg

Die Hausherren traten nach dem Sieg in der vergangenen Woche gegen Fürstenfeld voller Selbstvertrauen auf und hatten mehr Ballbesitz. Nach vorne hin ging aber auf beiden Seiten wenig, so endete die erste Halbzeit ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Auch in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs sah zuerst alles nach einem Unentschieden aus, ehe Herbert Rauter die Ilzer Sportvereinigung ins Hintertreffen brachte. Ein Innenverteidiger der Ilzer rutschte aus, der Routinier setzte geschickt nach und traf zum 1:0 für die Hausherren (70.) Auch der zweite Treffer fand seinen Ursprung in einem individuellen Fehler der Gäste. Nach einem Abspielfehler im Mittelfeld bewiesen die Lebringer ihre Konterstärke und abermals war Rauter, nach einem Stanglpass von links zur Stelle und besorgte auch das 2:0. Letzten Endes holte SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring gegen die Gäste drei Zähler.

SV Lebring bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten.

Ilzer SV muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Ilz holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Zwei Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat Ilzer Sportvereinigung momentan auf dem Konto. Zuletzt war bei Ilzer SV der Wurm drin. In den letzten fünf Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Lebring setzte sich mit diesem Sieg von Ilz ab und belegt nun mit 17 Punkten den elften Rang, während Ilzer Sportvereinigung weiterhin zwölf Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt.

Während SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring am nächsten Freitag (19:00 Uhr) bei SC Liezen gastiert, duelliert sich Ilzer SV zeitgleich mit dem SK Raiffeisen Fürstenfeld.

Stimmen zum Spiel:

Herbert Rauter, Spieler Lebring:

"WIr haben die Partie über 90 Minuten im Griff gehabt und sind als verdienter Sieger vom Platz gegangen. Die Formkurve zeigt nach oben. Gegen Liezen wollen wir den Lauf fortführen und dann haben wir die Herbstsaison relativ gut beendet."

Hannes Steiner, Sportchef Lebring:

"Trotz vieler Ausfälle haben wir gezeigt, dass wir am richtigen Weg sind. Die sehr gute Mannschaftsleistung wurde mit einem Sieg belohnt. Gratulation an die Mannschaft!"

Christian Waldl, Trainer Ilz:

„Das Spiel hat lange nach einem 0:0 ausgesehen. Zwei Eigenfehler haben das Match zugunsten des Gegners entschieden."

Landesliga: SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring – Ilzer Sportvereinigung, 2:0 (0:0)

70 Herbert Rauter 1:0

81 Herbert Rauter 2:0

by ReD

Foto: Richard Purgstaller

