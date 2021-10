Schützenfest: Gamlitz ballert Ilz aus dem Stadion

Details Dienstag, 26. Oktober 2021 20:46

Im Nachtrag zur 12. Runde feierte der FC Weinland Gamlitz gegen den Ilzer SV ein 6:1 Schützenfest. Die Truppe von Neo-Coach Jochen Zadravec sorgte von Anfang an für klare Verhältnisse und schickte die Oststeirer mit einer bitteren Packung nach Hause. Gabriel Rode und Phillip Fuchs trafen je zweimal.

Der FC Gamlitz hatte genug Grund zum Jubeln

Nach 23 Minuten stand es 3:0 für Gamlitz

Vor 150 Besuchern wurde der FC Weinland Gamlitz im eigenen Stadion von den Gästen aus Ilz zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Binnen fünf Minuten vollbrachten die Hausherren das Kunststück und erzielten drei Treffer. Den Auftakt gab Philip Fuchs mit dem 1:0 aus einem Elfmeter. Nur zwei Minuten später erhöhte Gabriel Rode auf 2:0 - auch das 3:0 folgte sogleich (23.) - der mitaufgerückte Verteidiger David Fritz traf nach einem Eckball mit der Brust ins Tor. Mit dem passablen 3:0 Vorsprung aus Sicht der Gastgeber beendete der Unparteiische die erste Halbzeit.

Ilz hatte nicht den Funken einer Chance

Auch im zweiten Durchgang ging es munter weiter - Gabriel Rode traf in Minute 53 zum 4:0. Diesem Treffer war ein Assist von Fritz vorausgegangen. Jetzt waren zur Abwechslung auch einmal die Gäste dran - Lukas Ritter trug sich in die Schützenliste ein und verkürzte auf 4:1. In der 73. Minute war es abermals Philip Fuchs der mit seinem zweiten Tagestreffer auf 5:1 stellte. Den krönenden Abschluß bot dann noch Alen Polanec - sein Freistoß landete unhaltbar im Netz und sorgt für den 6:1 Endstand.

Stimme zum Spiel:

Arnold Wratschko, Obmann Gamlitz:

"Wir wollten von Anfang mehr als die Gegner. Ilz hatte nicht den Funken einer Chance - der Sieg war mehr als verdient. Ich bin glücklich Obmann in Gamlitz zu sein."

FC WEINLAND GAMLITZ - ILZER SV 6:1 (3:0)

Torfolge: 1:0 (18. Fuchs), 2:0 (20. Rode), 3:0 (23. Fritz), 4:0 (53. Rode), 4:1 (65. Ritter), 5:1 (73. Fuchs), 6:1 (86. Polanec)

by ReD

Foto: RIPU Sportfotos

