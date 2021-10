Liezen knackt Lebring und verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Details Freitag, 29. Oktober 2021 21:25

Am Freitagabend kam es in der steirischen Landesliga zum Duell zwischen dem SC Liezen und dem SV Lebring. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem überraschenden 2:0-Heimsieg der Liezener, die die Herbstrunde somit mit 14 Punkten abschließen und durchaus zufrieden zurückblicken können.

Kemal Dervisevic war der Mann des Tages: Er legte einen Treffer auf und steuerte selbst ein Tor bei

Keine Tore

Dabei starten die Lebringer stärker und setzen den Gegner unter Druck. J. Lang mit dem ersten Warnschuss aus 26 Metern, doch knapp über das Gehäuse. Dann Liezens Iljazovic mit einem Konter, doch sein Zuspiel geht genau auf den Gegner. Liezen wird zusehends stärker. Lep mit einem Stanglpass, doch Tormann Wiegele ist auf der Stelle. Dann ist es Philipp Danner, der eine gute Chance vorfindet, doch sein Schuss fällt zu leicht aus. Kurz darauf Lep mit einem Schuss aufs kurze Eck, aber Tormann Wiegele ist erneut auf der Lauer. Das 1:0 liegt inzwischen längst in der Luft, doch es bleibt beim 0:0 zur Pause, denn nach etwas mehr als 45 Minuten schickt der Schiri die beiden Teams in die Pause.

Liezen bleibt am Drücker

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Lebringer. Nach einem Stanglpass von Kemal Dervisevic, der zuvor drei Gegenspieler aussteigen ließ, steht Nikola Ostojic am zweiten Pfosten goldrichtig und haut das Spielgerät in die Maschen. Damit nehmen die Liezener den Schwung aus der ersten Halbzeit mit. Liezen bleibt am Drücker - Lep mit seiner nächsten guten Aktion, aber sein Schuss von der Strafraumgrenze streift über das Tor. Lebring tut sich weiter sehr schwer - Liezens Danner scheitert mit seinem Schuss vom Fünfereck am Tormann. In der 65. Minute zappelt das Leder im Netz. Dervisevic versenkt einen Freistoß aus 25 Metern im Kasten. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Lebring muss mehr riskieren, wenn es jetzt noch mit Zählbarem klappen soll. Trotz Bemühen der Lebringer spielen die Liezener den Sieg letztlich problemlos nachhause und feiern den zweiten Heimsieg in Folge. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab.

Christian Stangl (Sektionsleiter Liezen): "Ich denke, mit dem heutigen Sieg können wir wirklich sehr zufrieden sein. Ich denke, dass der Sieg auch verdient ist. Die Mannschaft war über 90 Minuten sehr konzentriert. Das war gegen einen Gegner wie Lebring aber auch notwendig."

Foto: RIPU Sportfotos

