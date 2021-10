Rottenmann überrascht Wildon und feiert klaren Auswärtssieg

Details Samstag, 30. Oktober 2021 18:55

Der SV Wildon traf am Samstagnachmittag in der Landesliga auf den SV Rottenmann. Die Wildoner gingen als Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber so gar nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem klaren 3:0-Erfolg der Gäste. Der Sieg ist eine Überraschung und sorgt bei den Obersteirern für Aufatmen. Vor der Winterpause konnte man sich vom Tabellenende jetzt mit fünf Punkten absetzen.

Benjamin Zeiselberger trifft zum 0:1 für den SV Rottenmann

Überraschende Führung

Wildon gibt in der Anfangsphase den Ton an. Schlatte lässt in Minute 10 die Großchance zur Führung aus. Rottenmann tut sich zu Beginn schwer und kommt so gar nicht ins Spiel. Das sollte sich ändern. Nach einer halben Stunde zappelt das Leder - entgegen des Spielverlaufs - im Netz von Wildon. Benjamin Zeiselberger schnappt sich einen Fehlpass und stellt auf 1:0 für die Gäste. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was auch gelingen soll. Es gibt nämlich Elfmeter. Dominic Pürcher tritt zum Strafstoß an und bringt die Gäste kurz vor der Pause mit zwei Treffern in Führung. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Wildon wirkt geschockt - damit hatten sie nicht gerechnet. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri ab und schickt die beiden Teams in die Pause.

Wildon vergibt Elfer

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Wildoner. Wildon fordert vehement einen Strafstoß, im Gegenzug stellt Damjan Poposki auf 3:0 für Rottenmann - unfassbar, was für eine Partie! Jetzt muss Wildon alles riskieren, wenn man Zählbares zu Hause behalten möchte. In der 70. Minute kommt es noch dicker für die Wildoner. Kapitän Robert Kothleitner scheitert vom Elfmeterpunkt. Rottenmann, das in der Schlussphase auf Konter spielt, während Wildon alles auf eine Karte setzt, spielt die drei Punkte letztlich sicher nachhause.

Philipp Seiser (Spieler Rottenmann): "Ich denke, dass man mit so einem Sieg zufrieden sein muss. Wir haben eine sehr konzentrierte Leistung abgeliefert und zum richtigen Zeitpunkt die Tore erzielt. Am Ende ein verdienter Sieg, der nur am Anfang in Gefahr war.“

