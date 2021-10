Gnas feiert Sieg in Frauental

Details Samstag, 30. Oktober 2021 20:18

Der SV Frauental empfing am Samstag in der Landesliga den USV Gnas. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 2:0-Sieg für die Gäste, die die Herbstrunde damit mit 18 Punkten beenden. Frauental überwintert mit 23 Punkten auf dem Konto.

Marko Kovacevic ist mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden

Zwei Tore Vorsprung

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne spielen. Gnas hat etwas mehr vom Spiel, kann aus dem Übergewicht vorerst aber nichts machen. Das sollte sich ändern. In der 15. Minute fällt die Führung für die Gäste - nach einer Ecke von links drückt Rene Wagist am zweiten Pfosten das Leder im zweiten Versuch über die Linie. Mit der Führung im Rücken wollen die Gnaser nachlegen, was nach einer halben Stunde auch gelingt. Daniel Zimmermann hält aus großer Distanz einfach mal drauf und jagt das Leder in die Maschen - ein sensationeller Treffer! Damit ist für klare Fronten gesorgt, während Frauental sich schwertut. Es geht mit der klaren Führung dann auch in die Pause.

Umkämpfte zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gastgebern. Das Spiel ist umkämpft, die Zweikämpfe werden zum Teil hart geführt. Es bleibt aber bei der 2:0-Führung für die Gnaser. Frauental läuft langsam die Zeit davon. Gnas macht das geschickt und kommt selbst immer wieder zu gefährlichen Angriffen. Nach wie vor prägen zahlreiche Foulspiele das Spielgeschehen. Die Gastgeber werden immer noch offensiver und riskieren, was Räume für die Gäste eröffnet. Es bleibt aber dabei. Nach etwas mehr als 90 Minuten beendet der Schiedsrichter das Spiel und Gnas jubelt über drei Punkte.

Daniel Paul (Torwart Frauental): "Diese Niederlage ist sehr bitter. Wir sind leider über 90 Minuten nie richtig zu unserem Spiel gekommen. Chancen auf Treffer wären zwar da gewesen, aber die konnten wir nicht nutzen. Da wir zwei Spiele weniger haben, können wir in der Tabelle noch einiges gutmachen. Das werden wir versuchen."

