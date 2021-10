Nullnummer: Torloses Remis zwischen Ilzer SV und SK Fürstenfeld

Details Samstag, 30. Oktober 2021 21:16

SK Raiffeisen Fürstenfeld ist nicht über ein torloses Unentschieden gegen die Ilzer Sportvereinigung hinausgekommen. Die Ilzer SV zog sich gegen SK Fürstenfeld achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Christian Waldls Ilzer holen gegen den SK Fürstenfeld einen Punkt.

Das Lokalderby wurde mit Spannung erwartet, rassige Torszenen gab es genug - allerdings ließ die Chancenauswertung von beiden Mannschaften zu wünschen übrig. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Letzten Endes wurden die 490 Zuschauer für ihr Kommen – zumindest in Form von Toren – nicht belohnt. Auch für Durchgang zwei gab es keine Treffer zu vermelden, obwohl es auch dort genug Möglichkeiten gab. Somit blieb es zum Leidwesen der Besucher bei der Nullnummer.

Ilz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Den Kampf um die Klasse geht das Heimteam in der Rückrunde von der 11. Position an. Im Sturm von Ilzer Sportvereinigung stimmt es ganz und gar nicht: 18 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Ilzer SV verbuchte insgesamt zwei Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen.

Das Remis brachte Fürstenfeld in der Tabelle voran. Der Gast liegt nun auf Rang sechs. Sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat SK Raiffeisen Fürstenfeld derzeit auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang SK Fürstenfeld auch nur ein Sieg in fünf Partien. Und auch bei der heutigen Begegnung hatten sich die Fürstenfelder mehr erwartet.

Stimme zum Spiel:

Armin Falger, Sportlicher Leiter Ilz:

"Das Ergebnis ist gerecht, wir waren in der ersten Halbzeit besser, Fürstenfeld in der zweiten. Wir sind mit dem Punkt zufrieden!"

by ReD

Foto: RIPU Sportfotos

