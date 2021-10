Auswärtssieg: Der SC Bruck/Mur entführt drei Punkte aus Heiligenkreuz

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 07:56

Mit 0:2 verlor Heiligenkreuz am vergangenen Samstag zu Hause gegen SC Bruck/Mur. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SC Stadtwerke Bruck/Mur heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Heiligenkreuz-Trainer Jerko Grubisic ist mit der Herbstsaison nicht zufrieden

Nach 15 Minuten des gegenseitigen Abtastens kamen die Gäste zu ihren ersten Möglichkeiten - die drei Standardsituationen blieben aber ohne zählbaren Erfolg. Die beste Chance im ersten Durchgang hatte der Heiligenkreuzer Manuel Leeb - er schoß am leeren Tor vorbei. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Nach dem Wiederanpfiff versuchten jetzt die Hausherren das Spiel an sich zu reißen - trotzdem ging Bruck/Mur vor 352 Zuschauern in Führung. Gjin Gjinaj staubte nach einer Abwehr von Daniel Stoiser ab und traf zur 1:0-Führung für die Auswärtigen. Nur fünf Minuten später machte Sebastian Paier alles klar - er beförderte das Leder zum 2:0 der Gäste über die Linie (65.). Jetzt war Heiligenkreuz nicht mehr in der Lage die Partie zu drehen und ging am Ende leer aus.

Tus Heiligenkreuz verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. Für den Gastgeber sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus. Die Elf von Jerko Grubisic schließt die Heimtabelle als Schlusslicht ab, hat zuhause insgesamt nur magere fünf Punkte geholt.

Bei SC Bruck/Mur präsentierte sich die Abwehr angesichts 29 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (27). Mit fünf Siegen weist die Bilanz von Bruck/Mur genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Zuletzt lief es erfreulich für SC Stadtwerke Bruck/Mur, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

SC Bruck/Mur setzte sich mit diesem Sieg von Heiligenkreuz ab und belegt nun mit 19 Punkten den achten Rang, während Tus Heiligenkreuz am Waasen weiterhin 16 Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Stimme zum Spiel:

Jerko Grubisic, Trainer Heiligenkreuz:

"Wir haben heute einfach zu viele Chancen vergeben und deshalb auch verloren. Ich bin mit dem Verlauf der Herbstsaison nicht zufrieden. Uns fehlen fünf Punkte - wir sind jetzt in der gefährlichen Zone angesiedelt."

Landesliga: Tus Heiligenkreuz am Waasen – SC Stadtwerke Bruck/Mur, 0:2 (0:0)

60 Gjin Gjinaj 0:1

65 Sebastian Paier 0:2

