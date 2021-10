Trotz guten Spiels: Torloses Remis zwischen Lafnitz II und USV Mettersdorf

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 08:51

Aufgrund der Ausgangslage konnte man sich bei der Begegnung zwischen dem SV Lafnitz II und dem USV RB Mettersdorf ein torreiches Spiel erwarten. Auf Tore warteten die 150 Zuschauer in der Lafnitz-Arena aber vergeblich. Am Ende stand es immer noch 0:0. Zwei Torchancen war das einzige, was es in diesem Spiel zu betrachten gab.

Gregor Furek hatte in der Schlussphase noch eine Top-Chance

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Schließlich pfiff René Feldbaumer das Spiel ab und damit waren nach torloser erster Halbzeit auch im zweiten Teil keine Treffer zu bewundern. Die einzige Torchance für den SV Lafnitz II hatte Elias Neubauer zu verbuchen. Nach einem Querpass rutschte ihm aber der Ball vom Fuß. Kurz vor Spielende trafen die Gäste nur die Latte und schafften es auch nicht den Nachschuss im Gehäuse unterzubringen. Gregor Fureks Kopfball ging über das Tor. So gingen beide Teams am Ende mit einer Nullnummer auseinander.

Der Angriff von Lafnitz II wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 40-mal zu. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, die Heimmannschaft zu besiegen.

In den letzten Partien hatte USV Mettersdorf kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Mit diesem Unentschieden verpasste Lafnitz II die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält SV Lafnitz II den dritten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Stimme zum Spiel:

Thomas Hack, Trainer Mettersdorf:

"Das Spiel war sehr gut und stand auf hohem Niveau. Beide Mannschaften haben sich gegenseitig neutralisiert. Das Ergebnis geht in Ordnung."

by ReD

