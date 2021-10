Nullnummer zwischen Ilz und Fürstenfeld

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 14:30

Der Ilzer SV empfing am Samstagnachmittag in der Landesliga Steiermark den FSK Fürstenfeld. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 0:0-Remis - das Spiel hätte sich am Ende das eine oder andere Tor verdient gehabt. So beenden die Fürstenfelder die Hinrunde mit 20 Punkten auf dem Konto, während Ilz 16 Zähler sammeln konnte.

Keine Tore

Die Ilzer starten stärker - erste gute Möglichkeit nach wenigen Minuten, aber Breitenberger trifft den Ball nicht. Mit Fortdauer der Partie wird auch Fürstenfeld stärker und sorgt für Druck. Die nächste Gelegenheit hat aber wieder Ilz: Nach einer tollen Flanke von Martincevic befördert Feraru den Ball per Kopf übers Tor. In weiterer Folge flacht das Match ab und es gibt keine nennenswerten Aktionen - vor allem nicht in den gefährlichen Räumen. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri ab und es geht mit dem 0:0 in die Kabinen.

Hitzige Partie

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Fürstenfeldern, die es noch einmal wissen wollen. Die erste Chance der zweiten Halbzeit haben aber die Ilzer, aber Lukas Ritter scheitert. Neo-Ilz-Coach Waldl versucht es in der Folge mit Einwechslungen, um neuen Schwung ins Match zu bringen. Es bleibt aber dabei - keines der beiden Teams kann für den Lucky Punch sorgen. Markus Wallner, Torwarttrainer der Ilzer, sieht in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte wegen Kritik am Schiri. Generell wurde es in der Schlussphase hitzig, der Schiri verlor etwas die Kontrolle. Das Spiel endet dennoch Remis.

Christian Waldl (Trainer Ilz): "Das Spiel ist ganz schwer zu bewerten. Ich denke, dass beide Mannschaften Tore erzielen hätten können. Am Ende geht der Punkt aber in Ordnung. Die Schiedsrichterleistung möchte ich nicht kommentieren."

