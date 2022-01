"Dorn im Auge": "25-Personen-Regel" führt zu Absageflut in Landesliga

Details Montag, 31. Januar 2022 12:38

Mit Freitag, 21. Jänner erwacht auch der steirische Amateurfußball wieder aus dem "Winterschlaf". Dann rollt es wieder, das runde Leder, auf den Trainingsplätzen. Jetzt gilt es für jeden Verein individuell, zu einem entsprechenden Rhythmus zu finden. So "nebenbei" gilt es auch noch mit der auferlegten 2G-Regelung zurechtzukommen: Die 25-Personen-Obergrenze ist die Zahl aller gleichzeitig an einer Zusammenkunft teilnehmenden Personen. Das aber ohne dem Schiriteam, wenigstens soviel wurde schon nachgegeben. Mal sehen welcher Club mit dieser etwas eigensinnigen Bestimmung in der Aufbauphase am besten zurechtkommt. Die Rückrunde gelangt dann mit 18. März zur Austragung. Bislang sind in der Landesliga bereits 101 Testspiele terminiert:

Gegen den ULW-Herbstmeister Tillmitsch bleiben die Mettersdorfer mit 4:2 erfolgreich.

MANNSCHAFT GEGNER LIGA DATUM ERGEBNIS VOITSBERG Weiz RLM 21.01 3:1 Kalsdorf RLM 25.01 2:1 Trofaiach OLN 28.01 7:0 Gleisdorf RLM 05.02 Bärnbach OLM 08.02 Mooskirchen OLM 11.02 Gratkorn OLM 15.02 Treibach RLM 18.02 Köflach OLM 05.03 DSV LEOBEN St. Peter/Fr. ULNB 22.01 abgesagt KSV 2. Liga 25.02 4:3 Völkermarkt K-Liga 28.02 6:1 Sturm II RLM 05.02 DSC RLM 18.02 SAK Klagen. K-Liga 26.02 Trofaiach OLN 05.03 FRAUENTAL Mooskirchen OLM 22.01 abgesagt Frohnleiten OLM 05.02 Pachern OLM 11.02 Allerheiligen RLM 19.02 Bärnbach OLM 26.02 LAFNITZ II Almenland OLS 29.01 abgesagt SG Oberwart B-Liga 05.02 Markt Allhau B-Liga 19.02 METTERSDORF St. Anna/A. RLM 22.01 abgesagt Tillmitsch ULW 29.01 4:2 Straß OLM 05.02 Großklein OLM 12.02 FÜRSTENFELD Fehring OLS 28.01 abgesagt Gleisdorf RLM 01.02 Kirchberg OLS 04.02 Kohfidisch B-Liga 11:02 Draßburg RLO 18.02 St. Anna/A. RLM 25.02 Almenland OLS 04.03 WILDON Sturm II RLM 26.01 1:4 Pachern OLM 28.01 abgesagt Mooskirchen OLM 05.02 Gleichenberg RLM 11.02 Hitzendorf ULM 15.02 Gleinstätten OLM 05.03 BRUCK/MUR Krieglach OLN 21,01 abgesagt Gleisdorf RLM 29.01 1:3 Trofaiach OLN 05.02 Sturm II RLM 11.02 Kalsdorf RLM 15.02 Judenburg OLN 19.02 ESV Knittelfeld OLN 26.02 Waldbach OLS 01.03 Anger OLS 05.03 GNAS Mooskirchen OLM 28.01 3:1 Gleichenberg RLM 04.02 Kalsdorf RLM 11.02 Gleisdorf RLM 15.02 Fehring OLS 18.02 Pinkafeld B-Liga 25.02 Kirchberg OLS 05.03 LEBRING Rebenland OLS 28.02 abgesagt St. Anna/A. RLM 05.02 Trofaiach OLN 11.02 Allerheiligen RLM 18.02 DSC RLM 26.02 Mooskirchen OLM 04.03 ILZER SV Weiz II ULO 29.01 0:0 Stegersbach Bgld 04.02 Pinkafeld B-Liga 11.02 Kohfidisch B-Liga 18.02 Gleichenberg RLM 25.02 Feldbach OLS 28.02 Fehring OLS 04.03 HEILIGENKREUZ Kalsdorf RLM 22.01 abgesagt Köflach OLM 28.01 0:0 DSC RLM 05.02 Straß OLM 09.02 Gleisdorf RLM 12.02 Großklein OLM 18.02 Pachern OLM 22.02 Feldbach OLS 25.02 ROTTENMANN KSV Am. OLN 21.01 abgesagt Weiz RLM 11.02 Trofaiach OLN 18.02 Judenburg OLN 26.02 ESV Knittelf. OLN 05.03 SC LIEZEN Micheldorf OÖL 15.01 3:1 Sturm II RLM 22.01 abgesagt B'hofen RLS 28.01 abgesagt Judenburg OLN 04.02 Bad Ischl OÖ-L 11.02 Mitterndorf OLN 18.02 Trofaiach OLN 25.02 Schladming OLN 04.03 GAMLITZ Gleisdorf RLM 22.01 1:1 Großklein OLM 28.01 4:0 Klöch ULS 04.02 Pachern OLM 08.02 Kirchberg OLS 11.02 Fehring OLS 25.02 ST. MICHAEL Hinterberg OLM 22.01 abgesagt Judenburg OLN 29.01 abgesagt ESV Knittelf. OLN 06.02 Krieglach OLN 18.02 Globasnitz 1.KL 19.02 Murau OLN 25.02 Judenburg OLN 05.03

Bild: RIPU_Sportfotos

© Robert Tafeit