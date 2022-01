"Social Media Zombie": Wem seine "Follower" ein Anliegen sind

Details Dienstag, 25. Januar 2022 04:59

Langsam aber sicher dringt es auch zu den letzten (steirischen) Vereinen durch, dass nun einmal auf den sozialen Plattformen, sehr wertvolle Arbeit für die Clubs verrichtet werden kann. Je mehr "Follower" sich dann dabei einfinden und ihr Interesse kundtun, umso besser steht man dann letztendlich als Vereinigung da. Wie auch Austrobarde Reinhard Fendrich in seinem Song schon zu singen wusste. "Das Erste wenn ich aufwach' in der Früh ist nicht der Blick zu meiner Frau. Ich schaue auf mei' Nachtkastl und denk ma Gott sei Dank es is no da. Dann greif ich zu mein' Handy mittlerweile ist es wieder voll gecharged. Meine Frau ist etwas säuerlich sie hätt am Morgen gern mit mir geratscht." Nachfolgend ist die Rangliste der Steirer-Vereine zu sehen. Dabei kommt es doch zur einen oder anderen Überaschung. Stand mit: Dienstag, 25. Jänner 2022:

Wenig überraschend ist der Bundesligist Sturm Gaz, jene steirische Mannschaft, die die meisten Follwer im Social Medium Facebook vorweist.

PLATZ VEREIN LIGA FOLLOWER Cristiano Ronaldo 150.484.220 Lionel Messi 105.192.483 David Alaba 12.152.340 1. Sturm Graz BL 117.414

2. GAK 2. Liga 18.357 3. Hartberg BL 11.959 4. Kapfenberg 2.Liga 5.595 5. Heiligenkreuz LL 5.067 6 Voitsberg LL 5.017 7 Stainz GLW 4.401 8. Leoben LL 4.203 9. Weiz RLM 4.092 10. Fürstenfeld LL 3.532 11. SC Liezen LL 3.430 12. Bad Gleichenberg RLM 3.337 13. DSC RLM 3.256 14 Ilz LL 2.990 15. Lafnitz 2.Liga 2.927 16. Zeltweg ULNB 2.915 17. Gleisdorf RLM 2.816 18. Rottenmann LL 2.489 19. Schladming OLN 2.333 20. St. Anna/A. RLM 2.328 21. Bad Waltersdorf ULS 2.247 22. Großklein ULM 1.939 23. Gnas LL 1.756 24. Irdning OLN 1.724 25. Fehring OLS 1709

Photo: RIPU-Sportfotos

© Robert Tafeit