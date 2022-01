Landesliga: Das sind die ersten 16 Testspiel-Ergebnisse

Details Sonntag, 30. Januar 2022 11:03

Am Freitag, 11. März startet, soferne Corona das Seinige dazu beiträgt, die Rückrunde in der Landesliga. Der Titelkampf scheint dabei "Ein Fall für zwei" zu werden. Voitsberg oder Leoben, eine dieser beiden Mannschaften wird im Juni wohl über den Regionalliga-Aufstieg jubeln. Völlig ausgegeglichen stellt sich da die Ausgangslage am anderen Ende der Tabelle. Befinden sich doch innerhalb von nur 10 Punkten gleich 11 Teams. Was heißt, dass einem megaspannden Abstiegskampf soweit nichts im Wege stehen sollte. Hier schon mal im Überblick die ersten 15 Aufbauspiel-Resultate. Die meisten Mannschaften befinden sich bereits im Testspielmodus:

Der Voitsberger Philipp Zuna (rechts) oder Nico Pichler (DSV Leoben): Wer der beiden kommt im Juni zu Meisterehren?

Mannschaft Gegner Liga Ergebnis Voitsberg Weiz RLM 3:1 Voitsberg Kalsdorf RLM 2:1 Voitsberg Trofaiach OLN 7:0 Leoben Kapfenberg 2.Liga 4:3 Leoben Völkermarkt K-LL 6:1 Gamlitz Gleisdorf RLM 1:2 Gamlitz Großklein OLM 4:0 Gnas Mooskirchen OLM 3:1 Heiligenkreuz Köflach OLM 0:0 Ilzer SV Weiz RLM 0:0 Bruck/Mur Gleisdorf RLM 1:3 SC Liezen Michekdorf OÖL 3:1 Wildon Sturm II RLM 1:4 Rottenmann WAC U18 U18 0:0 Mettersdorf Tillmitsch ULW 4:2

Bild: RIPU-Sportbilder

© Robert Tafeit