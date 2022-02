Führungswechsel: Neuer Vorstand beim DSV Leoben

Details Freitag, 18. Februar 2022 16:32

Der DSV Leoben hat einen neuen Vorstand. Bei der jüngst abgehaltenen Generalversammlung wurden die neuen Verantwortlichen gewählt und es ist nahezu kein Stein auf dem anderen geblieben. DSV-Legende Dejan Stankovic wird neuer Präsident und auch der neue Obmann ist kein Unbekannter. Mario Bichler, der zuletzt als Obmann Stellvertreter tätig war übernimmt nun die Geschicke des Vereins - und er freut sich - gemeinsam mit seinem neuen Team auf die neuen Herausforderungen.

Eine Legende kehrt nach Leoben zurück: Dejan Stankovic wird neuer Präsident beim DSV

Mario Bichler steht dem Verein als Obmann vor

Nach den Turbulenzen in der Vergangenheit ist beim obersteirischen Traditionsklub endlich Ruhe eingekehrt. Sämtliche Diskrepanzen der Vergangenheit wurden ad acta gelegt, es ist wieder alles eitel Wonne in Leoben. Nach dem Rücktritt von Präsident Ewald Steinkellner tritt Dejan Stankovic in seine Fußstapfen, Mario Bichler beerbt Peter Skrivanek. Neuer Obmann Stellvertreter ist Waldemar Schlemmer, für die Finanzgebahren zeichnet nun Martin Petkov verantwortlich. Der erst kürzlich zum Sportlichen Leiter bestellte Hannes Wendner bleibt Sportchef und auch Walter "Schoko" Schachner bleibt dem Verein als Markenbotschafter erhalten und bekleidet zusätzlich noch die Funktion eines Beirats. Und eines darf auch schon vorweg verraten werden, nächste Woche wird es wieder eine Topsensation aus dem Monte Schlacko zu verkünden geben.

Statement:

Mario Bichler, Obmann:

"Ich bin stolz diese Aufgabe bei meinem Herzensverein übernehmen zu dürfen. Ich bin voll motiviert und zuversichtlich, dass wir unserere ausgesprochenen sportlichen Ziele erreichen werden. Der Fokus liegt jetzt voll und ganz auf dem Titelkampf. Der ganze Verein ist für den Aufstieg bereit."

