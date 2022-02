Bangen & Zittern: In der Landesliga ist Spannung ohne Ende angesagt

Details Montag, 21. Februar 2022 18:37

Am Freitag, 11. März kommt es zum mit viel Spannung erwarteten Anpfiff in der Rückrunde der Landesliga. Zwar beträgt der Vorsprung des Leaders Voitsberg auf den Zweiten DSV Leoben satte fünf Punkte. Aber trotzdem ist das letzte Wort aufgrund der heftigen Bemühungen in der Hochofenstadt, noch lange nicht gesprochen. Genauso geladen wie der Titelkampf wird es wohl auch auch am anderen Ende der Tabelle zugehen. Den momentan Letzten St. Michael trennen vom Zehnten Lebring gerade einmal 7 Zähler. Demnach wird es da wohl laufend zu Platzverschiebungen kommen. Absolut positiv erscheint die Entwicklung was 'COVID 19' anbelangt. Zurzeit spricht sehr viel dafür, dass die Meisterschaft endlich wieder korrekt fertiggespielt werden kann.

Landesliga-Testspiele KW 07 (14. bis 20. Feber):

Gratkorn (OLM) - Voitsberg 1:1 (0:1) Tor: Suppan

Voitsberg - Treibach/Althofen (RLM) 5:3 (1:0) Tore: Zuna, Brauneis, Habibovic, Paric, Hack

Deutschlandsberg (RLM) - DSV Leoben 1:2 (0:1) Tore: Pichler, Cipric

Lafnitz Amateure - Markt Allhau (BLL) 3:1 (3:0) Tore: Scheucher, Neubauer, Weiler

St. Anna/Aigen (RLM) - Mettersdorf 3:4 (2:1) Tore: Weissenbrunner, Polanc, Furek, Tomka

Weiz (RLM) - Mettersdorf 0:1 (0:1) Tor: Grubesic

Fürstenfeld - Pöllau (OLS) 8:0 (3:0) Tore: A. Glaser 3, Jedliczka, B. Stocker, Krammer, Schöpf, Beslic

Gelingt es dem DSV Leoben mit Startrainer Carsten Jancker den Voitsbergern noch auf die Pelle zu rücken?

Flavia Solva (ULW) - Wildon 0:0

Judenburg (OLN) - Bruck/Mur 0:4 (0:3) Tore: L. Tomic 4

Gnas - Gleisdorf (RLM) 4:2 (2:0) Tore: Puntigam 2, Kniewallner, Wolf

Gnas - Fehring (OLS) 2:3 (1:1) Tore: Glanz, Topolec, S. Lindner

Lebring - Allerheiligen (RLM) 1:4 (1:3) Tor: Steinwender

Kalsdorf (RLM) - Ilzer SV 3:1 Tor: Ritter

Kohfidisch (BLL) - Ilzer SV 1:7 (1:3) Tore: Donnerer 2, Nikolic, Walter, Höfler, Breitenberger, Ritter

Heiligenkreuz - Großklein (OLM) 2:2 (1:1) Tore: Mohsenzada, Wiesenhofer

Schladming (OLN) - SC Liezen 0:2 (0:1) Tore: Dervisevic, Bacher

SC Liezen - Bad Mitterndorf (OLN) 3:1 (1:1) Tore: Danner 2, Lugmayr

Krieglach - St. Michael 1:2 (1:1) Tore: Gmeiner, Tschabuschnig

Startrunde (11. bis 13. März):

Leoben - Lebring / Wildon - Bruck / Heiligenkreuz - Mettersdorf / SC Liezen - Ilzer SV / Fürstenfeld - Rottenmann / Frauental - Gamlitz / St. Michael - Voitsberg / Lafnitz Amateure - Gnas

Bild: RIPU-Sportfotos

© Robert Tafeit