Landesliga Testpartien: Megastarke Vorstellung - 16 Spiele - 14 Siege

Details Sonntag, 27. Februar 2022 06:31

Langsam aber sich biegt die Testspielphase der Landesliga in die Zielgerade ein. Am Freitag, 11. März ist es soweit, da ertönt der Anpfiff in der Rückrunde. Die letzten 16 Probepartien in der abgelaufenen Woche verliefen sensationell. Einzig das Spiel Rottenmann gegen Judenburg endete mit einem Sieg des Gegners, ansonsten gab es mit der Ausnahme eines Remis (Gnas - Pinkafeld), lauter Siege des Ligavertreters. Darunter waren auch Siege gegen Regionalligisten, wie Ilz gegen Bad Gleichenberg oder Lebring beim DSC oder auch Mettersdorf in Allerheiligen. Aber auch die restlichen Teams konnten stark abliefern. Alles scheint angerichtet zu sein für einen megaspannenden Frühjahrsdurchgang.

Testspiele KW 08 (21. bis 27. Feber):

SAK Klagenfurt (KLL) - DSV Leoben 1:2 (1:1) Tore: Pichler, Hütter

Gamlitz - Fehring (OLS) 3:2 (1:0) Tore: Kristl 2, Sundl

Fürstenfeld - SpG Oberwart/Rotenturm (BLL) 2:1 (1:0) Tore: A. Glaser, Krammer

Gnas - Pinkafeld (BLL) 3:3 (3:1) Tore: Jan, Wolf, Wohlmuth

Pachern (OLW) - Heiligenkreuz 2:6 (1:2) Tore: Mohsenzada 3, Heibl 2, Gross

Ilzer SV - Bad Gleichenberg (RLM) 4:0 (4:0) Tore: Kuwal, Gruber, Martincevic, Sopcic

ESV Knittelfeld (OLN) . Bruck/Mur 1:5 (1:1) Tore: Gwandner 2, Folger-Wöls 2, Tomic

SC Liezen - Trofaiach (OLN) 4:1 (1:0) Tore: Bacher 2, Novakovic, Ostojic

Keeper Florian Wiegele ist es mit den Lebringern gelungen, beim Regionalligaverein in Deutschlandsberg mit 1:0 zu gewinnen.

Frauental - Bärnbach (OLM) 4:0 (3:0) Tore: Schmölzer 2, Suppan, Fauland

Lafnitz Amateure - Markt Allhau (BLL) 3:1 (3:0) Tore: Scheucher, Neubauer, Weiler

Deutschlandsberg (RLM) - Lebring 0:1 (0:1) Tor: Krammer

Wildon - Groß St. Florian (ULW) 5:0 (2:0) Tore: Schlatte 2, Travner 2, Zöhrer

Rottenmann - KSV Amateure (OLN) 3:0 (1:0) Tore: Poposki 2, Buljubasic

Rottenmann - Judenburg (OLN) 4:5 (1:2) Tore: Palou, Ramalhoso, Seiser, ET

Murau (OLN) - St. Michael 3:4 (2:1) Tore: Tschabuschnig 2, Schatzl, Karner

Allerheiligen (RLM) - Mettersdorf 1:3 (0:1) Tore: Posch, Berger, Furek

Startrunde (11. bis 13. März):

Leoben - Lebring / Wildon - Bruck / Heiligenkreuz - Mettersdorf / SC Liezen - Ilzer SV / Fürstenfeld - Rottenmann / Frauental - Gamlitz / St. Michael - Voitsberg / Lafnitz Amateure - Gnas

Bild: RIPU-Sportfotos

© Robert Tafeit