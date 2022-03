Testspiele letzter Akt: In der Landesliga scharrt man in den Startlöchern

Details Sonntag, 06. März 2022 13:27

Am nächsten Wochenende ist es soweit! Da ertönt in der Landesliga der Rückrunden-Anpfiff. Dabei sind die Fronten soweit klar abgesteckt. Vornean duellieren sich die Voitsberger mit dem DSV Leoben um den Meistertitel. Gelingt es Frauental zu überraschen und den Anschluss an die beiden Führenden noch herzustellen? Oder aber bleibt es beim erwarteten Zweikampf? Völlig offen hingegen erscheint die Abstiegsfrage zu sein. Gezählte 11 Mannschaften befinden sich innerhalb von nur 10 Punkten. Da kann sich praktisch kein Team in Sicherheit wiegen bzw, ist zu erwarten, dass sich die Sachlage, Woche für Woche verändert darstellt. Hier schon einmal die letzten Testspielergebnisse:

Den Fürstenfeldern, derzeit Tabellensechster, ist es durchaus zum zutrauen die Rolle als 'Zünglein an der Waage' einzunehmen.

Mannschaft Gegner Ergebnis Voitsberg Köflach 2:2 DSV Leoben KSV Am. 6:0 Gamlitz Tillmitsch 1:3 Fürstenfeld Almenland 6:0 Gnas Kirchberg 3:0 Heiligenkreuz Krottendorf 2:0 Ilzer SV Fehring 2:2 Bruck/Mur Anger 1:1 SC Liezen Schladming 2:1 Frauental Bärnbach 4:0 Lafnitz Am. Hartberg Am. 5:4 Lebring Mooskirchen 0:1 Wildon Gleinstätten 4:1 Rottenmann ESV Knittelfeld 3:0 St. Michael Judenburg 1:5 Mettersdorf Feldbach 4:0

Startrunde (11. bis 13. März):

Leoben - Lebring / Wildon - Bruck / Heiligenkreuz - Mettersdorf / SC Liezen - Ilzer SV / Fürstenfeld - Rottenmann / Frauental - Gamlitz / St. Michael - Voitsberg / Lafnitz Amateure - Gnas

Bild: RIPU-Sportfotos

© Robert Tafeit