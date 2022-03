Frauental: Eine Erfolgsgeschichte geht zu Ende - Andreas Fladerer neuer Obmann

Details Montag, 07. März 2022 08:18

Sportlich betrachtet kann sich der gegebene Sachverhalt des SV Domaines Kilger Frauental durchaus sehen lassen. In der Landesliga rangiert man nach dem Herbstdurchgang am starken 3. Tabellenplatz. Und auch das Gebotene im Steirercup braucht sich durchaus nicht verstecken. Zuletzt wurde über St. Nikolai/S. (1. Klasse West) auswärts gleich mit 6:0 drübergefahren. Im Viertelfinale empfängt man nun am Ostermontag den Oberligisten aus Trofaiach. Die weitere Hürde ins Finale ist dann entweder Neumarkt (ULNB) oder ESV Mürzzuschlag (ULNA). Der mögliche Endspielgegner kommt dann aus dem Quintett Klöch/Fehring/Hartberg/U./Großklein/Tillmitsch. Eine Aufgabe die für die Frauentaler durchaus lösbar erscheint bzw. ist man der noch einzig verbliebene Ligaverein im Bewerb:

Die Zeit des Amtswechsels ist gekommen

Auf Funktionärsebene hat es beim SV Frauental bei der Generalversammlung Verschiebungen gegeben. Josef Sailer bekleidete das Amt des Obmann die letzten 19 Jahre vorbildhaft. Jetzt aber sieht er die Zeit eines Amtwechsels gekommen Josef Sailer: "Als Funktionär bin ich bereits 30 Jahre beim SV Frauental mit von der Partie. Nach den knapp zwei Jahrzehnten als Obmann sehe ich die Zeit gekommen, das Amt einen jüngeren Nachfolger zu übergeben. Es ist nicht einfach einen passenden Funktionär zu finden. Aber mit Andreas Fladerer hat sich ein neuer Amtsträger gefunden, der bereits Erfahrung im Vereinsgeschehen aufweist." - so der scheidende Obmann. Der sportliche Leiter und langjährige Wegbegleiter Ernst Klug:" Das hätten wir niemals für möglich gehalten, dass es möglich war, den Durchmarsch von der Unterliga bzw. Oberliga, in die höchste steirische Spielklasse, der wir nun schon vier Jahre angehören, anzutreten."

Sportverein Domaines Kilger Frauental: Jahreshauptversammlung mit Neuwahl und Ehrungen.

Der Verein steckt sich neue Ziele

Neuer Obmann ist der bisherige "Vize" Andreas Fladerer, der meint: "Es ist eine Ehre einen so gut aufgestellten Verein übernehmen zu dürfen. Ich durfte schon sehr viel von meinem Vorgänger lernen. Jetzt gilt es weiter verstärkt die eigenen Ideen und Vorstellungen in das Vereinsleben einzubringen. Die Arbeit taugt mir voll bzw. ist das für mich der optimale Ausgleich, so der neugewählte Obmann, der weiters meint: "Es wird nun weiters der Fall sein, dass wir den Vorstand weiter einer Verjüngungskur unterziehem werden. In weiterer Folge wird es zu überlegen sein, ob es sinnvoll ist eine Stufe weiterzudenken bzw. ob es einmal erstrebenswert erscheint, den Aufstieg in die Regionalliga Mitte anzupeilen." - so ein hochmotivierter Fladerer.

Ehrung verdienter Mitarbeiterinnen

Nach über 40 Jahren im Vorstand wurden Siegi Puntigam und Sepp Hermann, wie auch Erfolgstrainer Ewald Klampfer sowie verdiente Spieler und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen geehrt. Was wichtig und essentiell für den Verein ist: Hauptsponsor Hans Kilger verlängerte seinen Sponsorvertrag um zwei weitere Jahre. Sailer: "Wir sind sehr froh, dass wir ihn haben. Ein Bewegen auf diesem sportlichen Niveau wäre ansonsten nicht möglich. Im Gegenzug sagt Kilger über Sailer: "Er ist der Hauptgrund warum ich in Frauental eingestiegen bin."

