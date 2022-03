Verschoben: Leader Voitsberg steigt coronabedingt später ein

Details Freitag, 11. März 2022 14:05

Alles war soweit angerichtet beim Tabellenführer ASK Sparkasse Voitsberg. Mit drei Zählern beim Nachzügler ESV Hitthaller St. Michael wollte man am Samstag in die Rückrunde der Landesliga starten. Aber daraus wurde nichts, eben weil Corona da seine Einwände hatte und die Weststeirer im wahrsten Sinne des Wortes flachliegen. Auf diesem Wege wünscht Ligaportal baldige Besserung! Demnach hat Verfolger DSV Leoben die Möglichkeit zu Hause gegen Lebring den Rückstand vorübergehend auf zwei Punkte zu verkürzen. Der Nachtrag in St. Michael steht bereits: Es ist das der Ostermontag, 18. April - Ankick ist um 14:00 Uhr.

Bild: Richard Purgstaller / ripu-sportfotos.at