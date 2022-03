Auftakt nach Maß: Ilzer SV fährt in Liezen die volle Punkteanzahl ein

Details Freitag, 11. März 2022 22:59

Am 16. Spieltag, zugleich der Frühjahrsauftakt, empfing in der Landesliga der SC Geomix Liezen (14.) die Ilzer Sportvereinigung (11,). Und dabei gelang es den Gästen drei ganz wichtige Auswärtszähler gutzuschreiben. Was dann gleichbedeutend damit ist, dass die Ilzer den Sprung in das Tabellen-Mittelfeld bewerkstelligten. Liezen bleibt weiterhin hintennach, aber noch wird in der höchsten steirischen Spielklasse sehr viel Fußball gespielt.

Die Ilzer sind das federführende Team

Bei diesem Duell zweier Nachzügler geht es darum, wer wichtige Punkte im Abstiegskampf verbuchen kann. Nach einer soweit gelungenen Vorbereitung ist es sowohl dem Gastgeber, wie auch den Ilzern zum zutrauen, voll anzuschreiben. Vom Start weg sind es dann die Oststeirer die die technisch feinere Klinge führen. Bereits in der 11. Minute legen die Waldl-Schützlinge den Grundstein zum Erfolg. Kapitän Mihael Sopcic wird im Strafraum gelegt. Anze Kosnik, Neuzugang aus Pinkafeld, lässt sich daraufhin die Chance des Elfmeters nicht nehmen und markiert das frühzeitige 0:1. Was den Gästen dann nachfolgend Rückenwind verleiht. 33. Minute: Nach einem Eckball beweist Leon Martincevic Köpfchen - neuer Spielstand: 0:2. Dieser zweite Treffer hinterlässt dann in weiterer Folge doch Spuren im Spiel der Ennstaler.

Kapitän Mihael Sopcic & der Ilzer Sportverein konnten in Liezen drei Punkte auf die Habenseite bringen.

Die Bemühungen des SCL bleiben unbelohnt

Nach dem Seitenwechsel erkennen die Hausherren den Ernst der Lage. Trainer Köck-Biljesko reagiert und bringt gleich drei neue Spieler. Was dann aber keine Auswirkung auf das weitere Spielgeschehen hat. Die Ilzer haben das Zepter weiterhin in der Hand, Nur vereinzelnd gelingt es dem Platzherrn für Torgefahr zu sorgen. Aber den Gästen gelingt es mit einer kompakten Darbietung die Null zu halten. Erst in den Schlussminuten kommt noch einmal Hektik auf. Zuerst sieht Pieber auf Seiten der Oststeirer den Gelb-Roten Karten (84.). Augenblicke später steht es beinahe 0:3, Zan Nikolic, der Neue aus Slowenien trifft aber nur Aluminium - Spielendstand: 0:2. In der nächsten Runde empfängt der SC Liesen am Freitag, 18. März um 19:00 Uhr den SK Fürstenfeld. Die Ilzer besitzen zur selben Zeit das Heimrecht gegen den DSV Leoben.

SC LIEZEN - ILZER SV 0:2 (0:2)

SC Liezen: Treiber, Rindler, Tschernitz, Damis, Iljazovic, Bacher (46. Novakovic), Ostojic, Lugmayr, Ruckhofer (60. Pachler), Lep (46. Dervisevic), Kanyerere (46. Danner)

Ilzer SV: Schuh, Donnerer, Meimer, Kosnik, Nikolic, Sopcic (73. Paier), Schrott, Kuwal (62. Seifried), Breitenberger, Martincevic, Pieber

Torfolge: 0:1 (11. Kosnik/Elfer), 0:2 (33. Martincevic)

Gelbe Karte: Pieber (Ilz)

Gelb-Rote Karte: Pieber (84. Ilz)

Kunstrasen Liezen, 120 Zuseher, SR: Bartsch - Schweiger - Mock

Stimme zum Spiel:

Karl Heinz Salchinger, Sektionsleiter Ilz:

„Das war am ungewohnten Kunstrasen eine blitzsaubere Darbietung von uns. Liezen hatte nur wenig zum entgegensetzen. Bei etwas mehr Nachdruck hätte das Ergebnis durchaus auch höher ausfallen können.“

Bild: Richard Purgstaller

© Robert Tafeit