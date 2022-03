Aufholjagd: SK Fürstenfeld gewinnt gegen Rottenmann mit zehn Mann

Details Samstag, 12. März 2022 08:51

SK Fürstenfeld und Rottenmann lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Die Ausgangslage sprach für Fürstenfeld, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Die Gäste aus Rottenmann lagen nach 18 Minuten mit 2:0 in Front und gingen - trotz einer roten Karte für die Gegner - als Verlierer vom Platz.

Andreas Glaser markierte einen Doppelpack

Fürstenfeld-Goalie Philip Stocker wurde wegen Torchancenverhinderung ausgeschlossen

Bereits nach sieben Minuten gingen die Gäste mit 1:0 in Führung. Eine Maßflanke nach einem Eckball von Matthias Waldhuber fand inVasile Tiberiu Chivoiu einen würdigen Abnehmer - er traf vor 200 Besuchern per Kopf. Die Hausherren waren jetzt sichtlich geschockt und völlig von der Rolle - Torhüter Philip Stocker verließ in der 16. Minute seinen Strafraum und nahm einen Ball mit der Hand an - Schiedsrichter Phillip Schauer entschied sofort auf Torchancenverhinderung und schloss den Heimtorhüter aus. Den daraus resultierenden Freistoß versenkte Dominic Pürcher ins linke Kreuzeck und stellte somit auf 2:0 für Rottenmann (16.).

Die Gäste spielten jetzt groß auf hatten die Feldhoheit inne vergaben aber in dieser Phase noch einige Möglichkeiten - ein vermeintlicher Treffer von Bartomeu Perello Palou wurde wegen Abseits aberkannt. So wurde Fürstenfeld sukzessive immer stärker - nach einem Freistoß von der linken Seite verlängerte Domagoj Beslic den Ball mit dem Kopf und Andreas Glaser schlug eiskalt zu und versenkte den Ball zum 1:2 Anschlusstreffer im Netz (32.)

Kurz vor dem Pausenpfiff (42.) war es abermals Glaser der sein Team jubeln ließ. Nach einem Stanglpaß drückte er den Ball zum 2:2 Ausgleich über die Linie. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Jan-Kristian Thurner lenkte den Ball unglücklich ins eigene Tor

Auch nach dem Wiederbeginn des zweiten Durchgangs war die Rottenmanner am Drücker - doch in der 58. Minute schlugen die Hausherren erneut zu. Nach einem schönen der Konter der Heimischen brachte das Auswärtsteam den Ball nicht weg - Beslic schoß Jan-Kristian Thurner an und der Ball gelangte vom Schienbein des Ex-Leobeners direkt ins eigene Tor. Neuer Spielstand: 3:2 für Fürstenfeld. Dieses Resultat hatte bis zum Abpfiff Bestand - der Gast war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.

Dert SK Fürstenfeld befindet sich nun mit 23 Punkten vorübergehend auf dem sechsten Tabellenplatz. 7 Siege, 2 Remis und 7 Niederlagen hat die Stocker-Elf derzeit auf dem Konto.

Rottenmann bleibt in der zweiten Tabellenhälfte ansässig. Drei Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen bedeuten für die Dusvald-Truppe den 14. Rang.

Am Freitag muss SK Fürstenfeld bei SC Geomix Liezen ran, zeitgleich wird SV Rottenmann von SC Stadtwerke Bruck/Mur in Empfang genommen.

Stimmen:

Gerald Lendl, sportlicher Leiter Fürstenfeld:

"Wir hatten einen schwierigen Start, sind schnell mit 0:2 in Rückstand geraten und haben in dieser Phase auch noch einen Ausschluß bekommen. Die Mannschaft hat aber dann eine Moral bewiesen und aufgrund der tollen Einstellung die Partie noch gedreht. WIr sind natürlich froh, dass wir die drei Punkte gemacht haben."

Dominic Pürcher, Spieler Rottenmann:

„Das war wieder einmal ein total geiles und verrücktes Spiel, so wie fast immer gegen Fürstenfeld. Wir haben aber leider den Kürzeren gezogen."

Landesliga: SK Raiffeisen Fürstenfeld – SV Rottenmann, 3:2 (2:2)

58 Eigentor durch Jan-Kristian Thurner 3:2

42 Andreas Glaser 2:2

32 Andreas Glaser 1:2

16 Dominic Puercher 0:2

7 Vasile Tiberiu Chivoiu 0:1

Startaufstellung:

Fürstenfeld: Philip Stocker - Davor Rogac, Michael Grasser , BEd, Sebastian Strobl, Jan Felix Ritter, Christoph Friedl - Mario Krammer, Tomislav Havojic, Andreas Stocker - Mag. Domagoj Beslic, BEd Andreas Glaser (K)

Rottenmann: Jose Alfonso Tomas Santiago - Dominic Pürcher, Bernhard Schweiger (K), Philipp Seiser - Vasile Tiberiu Chivoiu, Damjan Poposki, Christoph Rindler, Matthias Waldhuber, Nikolas Gruber, Bartomeu Perello Palou - Benjamin Zeiselberger

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos