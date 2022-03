Aus einem Guss: Spielfreudige Gamlitzer montieren Gastgeber Frauental ab

Details Samstag, 12. März 2022 17:40

Der SV Domaines Kilger Frauental wurde der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und verlor gegen FC Union RB Weinland Gamlitz deutlich mit 0:5. Der überraschende Dreier des Underdogs sorgte bei SV Frauental für triste Mienen. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen die Gastgeber beim Stand von 2:0 zum Sieger gemacht.

"Man of the match" war Gamlitz-Kapitän Gabriel Rode, der gleich über zwei Treffer jubeln konnte.

Gamlitz übernimmt vom Start weg das Kommando

Die Partie beginnt mit einem Knalleffekt. 10 Minute: Nach einem Angriff über die rechte Seite ist Rode dabei Kollegen Fuchs anzuspielen. Aber Frauental-Defender Martin Lanz kommt zuvor und bugsiert das Leder zum frühzeitigen 0:1 ins eigene Tor. Nur zwei Minuten später folgt bereits das 0:2: Eine Doppelpass-Kombination Kristl-Rode schliesst Letzerer erfolgreich ab. Damit aber noch nicht genug, denn in der 30. Minute kassieren die ersatzgeschwächten Frauentaler das 0:3. Wiederum bedient Jan Kristl, Kapitän Gabriel Rode, der daraufhin das Leder aus 16 Metern Entfernung im Objekt der Begierde versenkt. Rode trifft daraufhin nur Aluminium, so geht es mit dem Dreitorevorsprung in die Halbzeitpause.

Daniel Schmölzer (links) beim Zweikampf mit dem Gamlitzer Sandro Sabathy.

Frauental hat wenig bis nichts zu bestellen

Auch nach dem Seitenwechsel ist die Zadravec-Elf das federführende Team. Man spielt das Gegenüber weiter an die Wand, Was zur Folge hat, dass die Gamlitzer noch zwei weitere Treffer nachlegen. 52. Minute: David Katzianschütz nützt die Gunst der Stunde und erhöht auf 0:4. Und in dieser Tonart geht es weiter - 58. Minute: Der eingewechselte Ivan Mihaljevic trägt mit einem kontrollierten Schuss aus 18 Metern für das 0:5 Sorge. Es hätte noch dicker kommen können für die Klampfer-Truppe, aber Windisch zimmert das Leder aus gut und gerne 30 Metern an die Torumrandung. In den Schlussminuten treffen auch die Frauentaler nur den Pfosten - Spielendstand: 0:5. Bereits vor dem Seitenwechsel war für SV Domaines Kilger Frauental klar, dass gegen FC Gamlitz heute kein Kraut gewachsen war.

Kurz nach dem Frühjahrsstart besetzt Frauental mit 29 Punkten den dritten Tabellenplatz. Frauental verbuchte insgesamt 9 Siege, 2 Remis und fünf Niederlagen. SV Domaines Kilger Frauental baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

FC Union RB Weinland Gamlitz befindet sich am 16. Spieltag in der zweiten Tabellenhälfte. FC Gamlitz bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und 9 Pleiten.

Am nächsten Freitag reist SV Frauental zu ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, zeitgleich empfängt FC Union RB Weinland Gamlitz die Zweitvertretung von SV Lafnitz.

Gamlitz-Trainer Jochen Zadravec:

"Das war ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Jetzt gilt es diese Frühform auch beim ersten Heimspiel gegen die Lafnitz Amateure an den Tag zu legen."

Startaufstellungen:

Frauental: Daniel Paul (K) - Martin Lanz, Josip Kozic, Boris Planeta - Florian Moritz, Thomas Fauland, Erich Baumann, Julian Christof, Manuel Christof, Daniel Schmölzer - BSc Christian Dengg

Gamlitz: Ralf Pripfl - Martin Oberluggauer, Jan-Markus Hiden, Dominik Hornig, Sandro Sabathy - Luka Vindis, Jan Kristl, Lucas Mario Horvat, David Katzianschütz - Gabriel Rode (K), Philip Bruno Fuchs

SR: Ibrahim - Bartsch - Omulec

Bilder: Richard Purgstaller (RIPU-Sportbilder.at)

© Robert Tafeit

