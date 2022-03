Heimerfolg: Lafnitz II siegt in einer hochklassigen Partie gegen Gnas

Details Samstag, 12. März 2022 18:20

Die Zweitvertretung vom SV LIcht Loidl Lafnitz und dem USV Gnas lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. 120 Besucher sahen eine temporeiche und auf hohem Niveau stehende Begegnung, die mit den Hausherren einen würdigen und verdienten Sieger fand.

Am Ende jubelte die Zweiervertretung von Lafnitz über den verdienten Sieg

Gnas hatte einen Blitzstart - führte bereits nach drei Minuten

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Gnas bereits in Front. René Wagist markierte mit einem Fallrückzieher in der zweiten Minute die Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Mark Grosse erzielte nach einer schönen Kombination den 1:1 Ausgleichstreffer für SV Lafnitz II. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Elias Neubauer in der 23. Minute. Bei einem Gestocher im Strafraum war der Lafnitzer gedankenschneller als seine Gegner und drückte den Ball zur 2:1 Führung über die Linie.

Die Besucher wurden jetzt weiterhin mit vielen schönen Szenen und fußballerischen Leckerbissen verwöhnt. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung von Lafnitz II bestehen - beim Stand von 2:1 pfiff Schiedsrichter Amedin Hodzic zur Halbzeit.

Auch im zweiten Durchgang ging in der Lafnitz-Arena die Post. Beide Mannschaften zelebrierten Angriffsfußball vom Feinsten, Lafnitz war aber um den Tick spritziger, schneller und durchschlagskräftiger. In der 73. Minute wurde Edin Mujkanovic im Gnaser Strafraum regelwidrig gelegt - der Unparteiische zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt - und Marvin Hernaus verwertete den Strafstoß und erhöhte somit den Vorsprung der Heimmannschaft auf 3:1.

In der Nachspielzeit (93.) gelang Thomas Suppan noch der Anschlusstreffer für USV Gnas - nach einem langen Ball schnappte er sich die Kugel und versenkte sie im Netz. Dieser Treffer diente nur mehr der Ergebniskorrektur - am Ende verbuchte SV Lafnitz II gegen den Gast die maximale Punkteausbeute.

Der USV Gnas lädt nächsten Freitag um 19 Uhr zur Stadioneröffnung gegen Heiligenkreuz

Mit dem Sieg bleibt Lafnitz II weiterhin am vierten Tabellenplatz. Mit 40 geschossenen Toren gehört SV Lafnitz II offensiv zur Crème de la Crème der Landesliga. Sechs Spiele ist es her, dass SV Lafnitz II zuletzt eine Niederlage kassierte.

Gnas befindet sich in der zweiten Tabellenhälfte, am 10. Rang. Vier Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat die Kovacevic-Elf derzeit auf dem Konto.

Am nächsten Freitag reist Lafnitz II zu FC Union RB Weinland Gamlitz, zeitgleich empfängt Gnas Tus Heiligenkreuz am Waasen. Bei diesem Spiel ist ein Fußballfest garantiert - die Gnaser laden zur Eröffnung des neuen Stadions.

Stimmen zum Spiel:

Klaus Guger, Trainer Lafnitz:

"Wir haben es leider verabsäumt nach dem 3:1 den Sack zuzumachen. Summa summarum war es ein dominanter Auftritt und daher auch ein verdienter Sieg."

Marko Kovacevic, Trainer Gnas:

„Edin Mujakoniv und Mark Grosse waren die spielentscheidenden Spieler. Wir haben keinen Zugriff auf diese beiden gehabt."

Landesliga: SV Lafnitz II – USV Gnas, 3:2 (2:1)

93 Thomas Suppan 3:2

73 Marvin Hernaus 3:1

23 Elias Neubauer 2:1

16 Mark Grosse 1:1

2 Rene Wagist 0:1

Startaufstellungen:

Lafnitz: Elias Scherf - Michael Kölbl (K), Fabian Wohlmuth, Julian Fabian - Johannes Schriebl, Stefan Binder, Marc Kögl, Elias Neubauer, Edin Mujkanovic, Mark Grosse - Marvin Hernaus

Gnas: Michael Sammer , BEd - Rene Wagist, Thomas Suppan, Tobias Kölli - Daniel Zimmermann, Georg Schantl, Daniel Luttenberger-Haas, Heiko Wohlmuth (K), David Friedl - Gabriel Puntigam, Stefan Thomas Strohmaier

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos