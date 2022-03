Erfolgreicher Start: Die Wildoner schicken Bruck/Mur punktelos nach Hause

Details Samstag, 12. März 2022 18:26

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen dem SV Raiffeisen Wildon und dem SC Stadtwerke Bruck/Mur an diesem 16. Spieltag. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Enger ging es kaum: SV Wildon hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Christian Wittmann (links) zeichnete für den Wildoner Siegestreffer in der 64. Minute verantwortlich.

Robert Kothleitner ersetzt den erkrankten Udo Kleindienst auf der Trainerbank

Sieben Minuten waren gespielt, als Stipo Grgic vor 150 Zuschauern die Führung für SC Bruck/Mur besorgt. In der Widoner Hintermannschaft war man uneins, die Brucker nützen daraufhin die Gunst der Stunde und gehen frühzeitig mit 0:1 in Führung. Aber der Gastgeber bleibt daraufhin geduldig, man versteht auf die Gelegenheit warten zu können. 42. Minute: Der neue Rechtsverteidiger Robert Pusaver nimmt Maß. Von rechten Strafraumeck trifft er raffiniert zum 1:1-Ausgleich in das Objekt der Begierde. Daraufhin muss es eigentlich 2:1 stehen, aber der Gastgeber lässt einen Sitzer ungenützt.

Die Brucker Bemühungen bleiben schlussendlich unbelohnt

Auch im zweiten Abschnitt sind es die Wildoner, die die Taktzahl vorgeben. Mit einem hervorragenden Positionsspiel gelingt es die Obersteirer immer wieder unter Druck zu setzen. Bis zur 64. Minute können sich die Brucker erfolgreich verteidigen, dann aber kommt es zum 2:1. Einmal mehr tragen die Wildoner über die linke Seite einen gefährlichen Angriff vor. Letztendlich ist es dann Christian Wittmann, der per Kopf für die erstmalige Führung des Gastgebers sorgt. Dabei sollte es dann auch bleiben. Die Brucker werfen noch einmal alles in die Waagschale, es sollte aber zu keinem Treffer mehr reichen.

Das Heimteam befindet sich mit 23 Zählern im Niemandsland der Tabelle. 7 Siege, zwei Remis und 7 Niederlagen hat der SV Raiffeisen Wildon momentan auf dem Konto.

Der SC Stadtwerke Bruck/Mur rangiert im unteren Mittelfeld des Tableaus. Die Stärke des Gasts liegt in der Offensive – mit insgesamt 30 erzielten Treffern. SC Bruck/Mur verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und 7 Niederlagen.

Am nächsten Freitag reist der SV Wildon zum USV RB Mettersdorf, zeitgleich empfängt der Bruck/Mur den SV Rottenmann.

Robert Kothleitner, Betreuer Wildon:

"Es war phasenweise Gänsehautfeeling gegeben. Die Burschen haben sich mit einem starken Auftritt die drei Punkte redlich verdient. Ich bin sehr froh darüber, dass uns der Start in die Rückrunde mit einem Dreier gelungen ist."

Startaufstellungen:

SV Wildon: Andreas Boßler - Jure Travner, Denis Perger, Mag. Christian Wittmann , MBA, Nico Neuhold, Robert Pusaver - Sandro Foda, Leon Crncic, Manuel Zöhrer (K), Tadej Vidmajer - Mag. Patrick Franz Schlatte

Bruck/Mur: Philipp Gröblinger (K) - Jonas Gmeindl - Jakob Erlsbacher, Florian Stadler, Stefan Putzi, Stipo Grgic, Gjin Gjinaj, Mark Riegel, Sebastian Paier - Lukas Tomic, Jonas Gwandner

SR: Cetin - Komornyik - Spörk

Bild: Richard Purgstaller (RIPU-sportfotos.at)

© Robert Tafeit

Landesliga: SV Raiffeisen Wildon – SC Stadtwerke Bruck/Mur, 2:1 (1:1)

64 Christian Wittmann 2:1

42 Robert Pusaver 1:1

7 Stipo Grgic 0:1