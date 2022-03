Einschläfernde Partie: Tus Heiligenkreuz und USV Mettersdorf trennen sich torlos

Details Samstag, 12. März 2022 19:03

Mit breiter Brust war der USV RB Mettersdorf zum Tus Heiligenkreuz am Waasen gereist, hatte die Amtmann-Elf doch keines ihrer Vorbereitungsspiele verloren. Aber die Hausherren erwiesen sich als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten dabei nicht heraus. Das Hinspiel war noch 2:0 für Mettersdorf ausgegangen - dieses Begegnung endete mit 0:0.

Auch Jerko Grubisic musste sich von dem lauen Sommerkick bei plus zwei Grad berieseln lassen.

Ein Spiel ohne Höhepunkte und spielerische Akzente

Viel vorgenommen hatte sich das Trainerduo Maurice Amtmann und Martin Sternad bei ihrem Meisterschaftsdebut auf der Bank des USV Mettersdorf. Auf der Gegenseite hatte sich aber auch Trainfuchs Jerko Grubisic eine gewinnbringende Taktik ausgedacht. Das einzige Manko bei dieser Begegnung war, dass die Akteure am Feld nicht mitspielten. Beide Mannschaften tasteten sich über 90 Minuten gegenseitig ab - Tore und Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware.

So sahen die 200 Zuseher eine sehr langweilige und einschläfernde Partie. Dies war aber auch mit Sicherheit dem Umstand geschuldet, dass beide Mannschaften stark dezimiert antreten mussten. Die Besucher konnten sich wenigstens an den Köstlichkeiten in der Kabine laben, denn sonst wäre die volle Distanz dieser Begegnung wohl für viele nicht zu ertragen gewesen. Nach 92 Minuten pfiff Schiedsrichter Gerhard Kressl das Spiel ab und erlöste die Zuseher und wohl auch die Coaches - die sich mit Sicherheit einen anderen Auftritt ihrer Teams gewünscht hatten.

Heiligenkreuz bleibt Zwölfter - Mettersdorf Fünfter

Heiligenkreuz bleibt in der unteren Tabellenhälfte auf dem zwölften Rang ansässig: Rang zwölf. Im Sturm des Gastgebers stimmt es ganz und gar nicht: 18 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Vier Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat die Grubisic-Elf momentan auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war Tus Heiligenkreuz in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Der USV RB Mettersdorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz fünf. Sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. USV Mettersdorf ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Am nächsten Freitag reist Heiligenkreuz zum USV Gnas, zeitgleich empfängt Mettersdorf den SV Raiffeisen Wildon.

Stimme zum Spiel:

Jerko Grubisic, Trainer Heiligenkreuz:

"Das war heute ein lauer Sommerkick bei plus zwei Grad, der mit einem Unentschieden einen gerechten Ausgang fand. Immerhin haben wir gegen einen Gegner, der mit zwei Ex-Bundesligakickern angetreten war keinen Gegentreffer bekommen."

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller