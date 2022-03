Partycrasher Corona: Die Gnaser Stadion-Neueröffnung wurde vertagt

Details Donnerstag, 17. März 2022 12:40

Alles war angerichtet, einer spannungsgeladenen 17. Runde in der Landesliga war soweit nichts im Wege gestanden. Wäre da nicht der lästige "Dauergegner" COVID-19, der sich noch lange nicht geschlagen gibt. Am Donnerstag, 17. März waren es österreichweit über 50.000 neuinfizierte Personen. Betroffen davon in der Landesliga sind die beiden Begegnungen Gnas - Heiligenkreuz und Lebring - St. Michael. Was gleichbedeutend damit ist, dass Corona der Gnaser Stadion-Neueröffnung einen Strich durch die Rechnung macht. Kurzerhand wurde beim USV Gnas umgemöbelt. So kommt es am Freitag, 18. März in der neuen Arena zu einem Testspiel gegen den SV Lebring - Ankick ist um 18:00 Uhr.

Abgesagte Spiele:

(neue Termine noch offen):

Landesliga:

Gnas - Heiligenkreuz

Lebring - St. Michael

Unterliga Süd:

Straden - St. Peter/O.

Unterliga Nord A:

Pernegg - Admont

1. Klasse MMB:

Phönix Mürzzuschlag - Langenwang

Bild: Richard Purgstaller (RIPU-Sportbilder)

