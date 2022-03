Punkteteilung: Spätes Farnleitner-Tor sichert das Remis

Details Freitag, 18. März 2022 22:13

USV RB Mettersdorf und SV Raiffeisen Wildon trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden. Die Gastgeber waren aufgrund der Tabellensituation als Favorit in die Begegnung gestartet, die Gäste waren aber über einen Großteil der Zeit die spielbestimmende Mannschaft. Der Ausgleichstreffer durch Markus Farnleitner fiel erst kurz vor Schluss.

Der SV Wildon trotzde dem Favoriten Mettersdorf einen Punkt ab.

Wildons hohes Pressing sorgte bei Mettersdorf für Probleme

Die 200 Zuschauer sahen eine rassige Partie, bei der die Gäste mit ihrem hohen Pressing den Hausherren massive Probleme bereiteten. In der 12. Minute durften die Mettersdorfer Fans das erste Tor bejubeln. Nach einem Ballverlust der Wildoner im Mittelfeld wurde Timotej Polanc mit einer Maßflanke bedient und der Stürmer traf zum 1:0. Die Antwort des SV Wildon ließ nicht lange auf sich warten - nach einer schönen Parade vom Mettersdorfer Schlussmann Alexander Strametz staubte Leon Crncic zum 1:1 Ausgleich (15.) ab. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Gregor Furek in der 24. Minute durch einen Strafstoß. Nach einem Foul an ihm führte Furek den Elfmeter selbst aus und erhöhte auf 2:1. Wildon glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte Schiedsrichter Alexander Harkam beide Teams mit der knappen Führung für Mettersdorf in die Kabinen.

Die Hausherren gaben den 2:1 Vorsprung noch aus der Hand

In der zweiten Hälfte war der SV Wildon das spielbestimmende Team - brachte aber eine Vielzahl von Möglichkeiten nicht im gegnerischen Gehäuse unter. Die beste Chance hatte sicherlich Christian Wittmann - sein Kopfball aus drei Metern Entfernung ging knapp über das Tor. Auf der Gegenseite prüfte Daniel Geissler sein Gegenüber Andreas Boßler, der Wildoner Torhüter parierte diesen Schuss aber mustergültig. Dass Wildon dann am Ende dennoch jubeln durfte, dafür war Markus Farnleitner verantwortlich, der nach einer schönen Flanke von Wittmann einen Kopfball in der 84. Minute in der Kreuzecke versenkte. Schließlich gingen USV RB Mettersdorf und SV Raiffeisen Wildon mit einer Punkteteilung auseinander.

Am kommenden Samstag trifft USV Mettersdorf auf SV Rottenmann, SV Wildon spielt tags zuvor gegen USV Gnas.

Stimme zum Spiel:

Udo Kleindienst, Trainer Wildon:

"Ich muss meiner Mannschaft ein großes Lob aussprechen.Wir waren über 80 Minuten die bessere Mannschaft. Ich hätte mir nicht gedacht, dass wir gegen Mettersdorf so auftreten."



Startaufstellungen:

Mettersdorf: Alexander Strametz - Michael Berger, Daniel Grubesic, Peter Kozissnik - Daniel Geissler, Philipp Posch (K), Florian Weissenbrunner, Timotej Polanc, Pascal Scheucher, Jernej Trstenjak - Gregor Furek

SV Wildon: Andreas Boßler - Jure Travner, Denis Perger, Mag. Christian Wittmann , MBA, Fabian Lechmann, Robert Pusaver - Tim Jelenko, Leon Crncic, Manuel Zöhrer (K), Markus Farnleitner, Tadej Vidmajer

Landesliga: USV RB Mettersdorf – SV Raiffeisen Wildon, 2:2 (2:1)

12 Timotej Polanc 1:0

15 Leon Crncic 1:1

24 Gregor Furek 2:1

84 Markus Farnleitner 2:2

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller