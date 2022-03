Zwei verlorene Punkte: Nachzügler Liezen gibt Sieg gegen Fürstenfeld aus der Hand

Details Freitag, 18. März 2022 22:40

Am Freitagabend kam der SK Raiffeisen Fürstenfeld beim SC Geomix Liezen nicht über ein 2:2 hinaus. SC Liezen zog sich gegen SK Fürstenfeld achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Hinspiel hatte SC Geomix Liezen knapp für sich entschieden und mit 2:1 gewonnen.

Der Gastgeber hat klar die Nase vorne

Vom Start weg sind es die Ennstaler, die am Kunstrasen die Akzente setzen können. Bernhard Rindler hat die Führung am Kopf, er vergibt aber knapp. Dann kommt die 23. Minute: Christoph Friedl nimmt Maß, aus 20 Metern trifft er punktgenau zum 1:0 in die Kreuzecke. Was Liezen aber nicht davon abhalten sollte, weiter im Vorwärtsgang zu agieren. Nikola Ostojic macht bereits Anstalten jubelnd abzudrehen, aber Aluminium verhindert einen Kopfballtreffer zum 1:1. So gesehehen erscheint die knappe Fürstenfelder Eintore-Halbzeitführung doch einigermaßen glücklich.

Fürstenfeld mit dem Lastminute-Treffer

Aber auch im zweiten Durchgang versteht sich der Außenseiter hervorragend zu verkaufen. 53. Minute: Elvin Kanyerere wird es zu bunt, aus der Distanz trifft er zum vielumjubelten 1:1-Gleichstand in die Maschen. Jetzt kommt Liezen so richtig auf den Geschmack. Zielorientiert wird vehement nach vorne gespielt. 79. Minute: Es steht 2:1! Mateo Damis ist per Kopf nach einem Eckball zur Stelle. Daraufhin steht den Gästen auch das nötige Glück zur Seite. Julian Pachler wird auf dem Weg zum 3:1 unverständlicherweise zurückgepfiffen. So steht es dann in der Nachspielzeit anstatt 3:1 eben 2:2. Der 31-jährige Kroate Davor Rogac rettet den Fürstenfeldern den einen Punkt.

SC Liezen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SC Geomix Liezen befindet sich am 17. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. SC Liezen verbuchte insgesamt drei Siege, sechs Remis und 8 Niederlagen.

Kurz vor Saisonende besetzt Fürstenfeld mit 24 Punkten den sechsten Tabellenplatz. 7 Siege, drei Remis und 7 Niederlagen hat SK Raiffeisen Fürstenfeld momentan auf dem Konto. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SK Fürstenfeld seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Am nächsten Freitag reist SC Geomix Liezen zu DSV Leoben, zeitgleich empfängt Fürstenfeld SC Stadtwerke Bruck/Mur.

Stimmen zum Spiel:

Christian Stangl, Sportlicher Leiter Liezen:

"Das ist echt eine bittere Angelegenheit, dass es letztlich zu keinem Heimsieg reichen sollte. Leider war uns in den entscheidenden Situationen der Unparteiische auch nicht gut besinnt."

Sascha Stocker, Trainer Fürstenfeld:

„Kompliment an die junge, bissige Liezerner Mannschaft. Wir konnten heute das, was wir uns vorgenommen haben, nicht umsetzen, haben aber Moral bewiesen."

Startaufstellungen:

SC Liezen: Salvador Treiber - Bernd Rindler, Patrick Tschernitz (K), Mateo Damis, Kenan Iljazovic - Julian Pachler, Nikola Ostojic, Marcel Lep, Marcel Ruckhofer - Milovan Novakovic, Elvin Kanyerere

Fürstenfeld: Simon Sommer - Davor Rogac, Mag. rer. nat. Bastian Jedliczka, Jan Felix Ritter, Oliver Schöpf , MSc, Christoph Friedl - MSc Andreas Wilfling, Andreas Stocker - Mag. Domagoj Beslic, BEd Andreas Glaser (K), Bernd Stocker



SR: Mag. Thomas Ofner

Bilder: RIPU-sportbilder.at

© Robert Tafeit

Landesliga: SC Geomix Liezen – SK Raiffeisen Fürstenfeld, 2:2 (0:1)

91 Davor Rogac 2:2

79 Mateo Damis 2:1

53 Elvin Kanyerere 1:1

23 Christoph Friedl 0:1