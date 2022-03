Verflixte 13. Minute: Frauental kassiert knappe Pleite in Voitsberg

Details Samstag, 19. März 2022 04:58

ASK Voitsberg trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen SV Frauental davon. Einen packenden Auftritt legte Voitsberg dabei jedoch nicht hin. Nach dem Hinspiel hatten sich die Gastgeber dank eines 3:0-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Die Voitsberger haben knapp die Nase vorne

Beide Mannschaften waren noch von der Vorwoche schwer von Corona gebeutelt. Aber diesmal wollte man unbedingt spielen. Es wurde auch gekickt, allerdings fehlen hüben wie drüben jede Menge Spieler. Bei den Frauentalern sind es gleich ein halbes Dutzend Akteure, die krankheitsbedingt flachliegen. Aber auch der Leader schnauft diesbezüglich aus dem letzten Loch. Es entwickelt sich aber vom Start weg ein flottes Spielchen. Was der Begegnung aber fehlen sollte, waren die Torchancen, die völlig ausgeblieben sind. Eine der ganz wenigen hat in der 13. Minute zum entscheidenden Treffer geführt. Nach einem Rückpass gelangen die Voitsberger zu einem Eckball. Aus diesem resultiert dann das 1:0, Torschütze: Jürgen Walch. Daraufhin sind die Weststeirer bemüht diesen knappen Vorsprung zu verwalten. Was in weiterer Folge auch gelingen sollte.

Die Frauentaler Bemühungen bleiben unbelohnt

Kurz vor dem Seitenwechsel muss Frauentall-Leistungsträger Christian Dengg, der am Rasen hängenbleibt, verletzt ausscheiden. Er verdreht sich so unglücklich das Knie, dass nun der Verdacht eines Kreuzbandrisses vorliegt. Auf diesem Wege wünscht Ligaportal dem Angreifer gute Besserung und das sich diese Diagnose nicht bewahrheitet. Die Frauentaler liefern stark ersatzgeschwächt aber stark ab. Gegenüber der vorwöchigen 0:5-Heimklatsche gegen Gamlitz ist doch eine deutliche Steigerung vernehmbar. Man tänzelt auch am Rande eines Punktezuwachses. Aber schlussendlich gelingt es den Voitsbergern, nichts mehr anbrennen zu lassen. Was gleichbedeutend damit ist, dass man im Titelkampf drei wichtige Zähler gutschreiben kann.

Jürgen Walch markierte in der 13. Minute den spielentscheidenden Voitsberger Treffer

Kurz nach dem Rückrundenstart belegt Frauental mit 29 Punkten den dritten Tabellenplatz. Die Gäste verbuchten insgesamt 9 Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei SV Domaines Kilger Frauental noch ausbaufähig. Nur sechs von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

ASK Voitsberg tritt am kommenden Samstag bei der Reserve von SV Lafnitz an, SV Frauental empfängt am selben Tag SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring.

Stimme zum Spiel:

Ernst Klug, Sektionsleiter Frauental:

"Schade zumindest ein Punkt war schon in Reichweite. Letztlich aber sind unsere Bemühungen dann unbelohnt geblieben. Es bleibt zu hoffen dass sich Christian Dengg nicht zu sehr verletzt hat."

Startformationen:

Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Sven Dodlek, Jürgen Hiden (K), Jürgen Walch, Martin Salentinig, Timotej Dodlek, Luka Caculovic, Alexander Rother, Stefan Rieger, Luka Pisacic

Frauental: Daniel Paul (K) - Martin Lanz, Josip Kozic, Markus Eckhard, Florian Eibinger - Florian Moritz, Thomas Fauland, Maximilian Suppan, Daniel Schmölzer - BSc Christian Dengg, Jonas Janetzko



SR: Roland Schweiger

Bild: RIPU-sportbilder.at

© Robert Tafeit

Landesliga: ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg – SV Domaines Kilger Frauental, 1:0 (1:0)

13 Juergen Walch 1:0