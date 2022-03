Knappe Angelegenheit: Leoben siegt gegen brav kämpfende Ilzer 2:1

Details Samstag, 19. März 2022 08:40

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das DSV Leoben mit 2:1 gegen Ilzer Sportvereinigung gewann. Luft nach oben hatte Leoben dabei jedoch schon noch - im ersten Durchgang verzeichnete der Gast einen Stangenschuß. Nach dem 6:0-Sieg im Hinspiel war das Ergebnis aus Sicht der Leobener dann doch nicht so klar ausgefallen.

Der DSV Leoben siegt trotz vieler Änderungen in der Startelf mit 2:1.

Ilz hielt am Anfang gut mit

Die ersten zwanzig Minuten gestalteten beide Teams sehr offen. Die Gastgeber hielten gut mit und machten es den Favoriten aus Leoben schwer. Der DSV musste ja einige Spieler wegen Covid vorgeben - das Werkl lief zu Beginn nicht richtig rund bei den Leobenern. Vor 600 Zuschauern war Josip Eskinja mit der Führung zur Stelle (33.). Nach einem ruhenden Ball versenkte er die Kugel im Kasten und sorgte für das 0:1. Kurz vor der Pause verzeichnete der DSV noch einen Stangenschuss - so ging es mit einem Tor Vorsprung für DSV Leoben für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Ein Distanzschuß von Sabljo sorgte für die Vorentscheidung

Im zweiten Durchgang übten die Gäste viel Druck aus - die Ilzer Abwehr wackelte ein wenig. In der 55. Minute zog Domagoj Sabljo aus der Distanz ab - der Ilzer Torhüter Daniel Schuh hatte keine Chance - und beförderte das Leder zum 2:0 von Leoben über die Linie (54.). Jetzt war das Spiel entschieden - der Anschlußtreffer von Tobias Breitenberger in der 81. Minute diente nur mehr der Ergebniskorrektur. Am Ende verbuchte DSV Leoben gegen die Heimmannschaft die maximale Punkteausbeute.

Die Ilzer Sportvereinigung nimmt eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein - Elf von Trainer Christian Waldl belegt den 9. Rang. Vier Siege, sieben Remis und sechsNiederlagen hat Ilzer SV momentan auf dem Konto.

Leoben bleibt an Voitsberg dran

Leoben bleibt weiterhin der erste Verfolge von Leader Voitsberg und belegt mit 41 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Die Defensive von DSV Leoben (10 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Landesliga zu bieten hat. Mit dem Sieg baute DSV Leoben die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Leoben 13 Siege, zwei Remis und kassierte erst zwei Niederlagen.

Am kommenden Samstag tritt Ilz bei ESV St. Michael an, während DSV Leoben einen Tag zuvor SC Geomix Liezen empfängt.

Stimme zum Spiel:

Mario Bichler, Obmann DSV Leoben:

"Trotz mehrer Covid 19 Ausfälle und den nötigen Umstellungen sind wir souverän aufgetreten. Der SIeg gegen starke Ilzer war nie in Gefahr. Die Mannschaft präsentiert sich auch auswärts in toller Form. Wir sind bereit für den Zweikampf mit Voitsberg!"

Startformation:

Ilzer SV: Daniel David Schuh, Benedikt Donnerer, Jan Meimer, Anze Kosnik, Zan Nikolic, Simon Paier, Clemens Seifried, Mihael Sopcic (K), Lucas Friedl, Tobias Breitenberger, Christoph Gruber

DSV Leoben: Zan Pelko - Mario Dancevic, Josip Cipric, Dino Skvorc, Domagoj Sabljo - Nico Pichler (K), Tilen Pecnik, Philipp Hütter, Luca Pichler, Josip Eskinja - Thomas Hirschhofer

Landesliga: Ilzer Sportvereinigung – DSV Leoben, 1:2 (0:1)

33 Josip Eskinja 0:1

54 Domagoj Sabljo 0:2

81 Tobias Breitenberger 1:2

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller