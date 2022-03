Nachtragsremis: Gamlitz und Lafnitz II trennen sich mit 2:2

Details Dienstag, 22. März 2022 22:28

Eines der drei Nachtragsspiele in der Landesliga fand am Dienstag in Gamlitz statt. Der FC Weinland Gamlitz empfing den SV Licht Loidl Lafnitz II. Aufgrund der Tabellensituation standen die Vorzeichen auf einen Sieg der Gäste - die Hausherren wollten da jedoch nicht so recht mitspielen. In der Halbzeit war Lafnitz noch mit 2:1 vorne gelegen, am Ende teilten sich die beiden Teams die Punkte. Endstand: 2:2

Marvin Hernaus markierte einen Doppelpack

Die 150 Besucher sahen vom Start weg eine schnelle und rassige Landesligapartie, bei der die Zweiervertretung von Lafnitz viel Druck ausübte. Die erste Chance verzeichneten die Gäste - ein Kopfball von Marvin Hernaus klatschte an die Latte. In Minute 28 bewiesen die Hauherren ihre Torgefährlichkeit. David Katzianschütz zündete den Turbo und dribbelte sich auf der linken Seite durch - suchte in der Mitte seinen kongenialen Partner Phillip Bruno Fuchs - und der Gamlitzer traf, mit Hilfe des Gästetorhüter Lucas Wabnig zum 1:0 ins Tor.

Jetzt waren einmal die Lafnitzer dran: In der 32. Minute setzte Marvin Hernaus einen Kopfball ab - Ralf Pripfl wehrte diesen ab - der Nachschuss war aber dann drinnen, die Gäste glichen zum 1:1 aus. Zwei Minuten später versuchte Gabriel Rode (Gamlitz) den Torhüter zu überlupfen - Wabnig streckte sich aber und konnte so den Ball parieren. In der 35. Minute nutzte Hernaus einen eklatanten Fehler der Gamlitzer Abwehr eiskalt aus und stellte mit seinem zweiten Tagestreffer auf 1:2. Mit diesem Spielstand ging es auch gleichzeitig in die Kabinen.

David Katzianschütz war an beiden Treffern beteiligt

Auch in der zweiten Hälfte schenkten sich die beiden Kontrahenten nichts - Chancen gab es auf beiden Seiten genügend zu verbuchen. Zwei schon geschossene Freistöße des Gamlitzer Mittelfeldspielers Luka Vindis (47. und 50.) verfehlten nur knapp ihr Ziel und bei einer Lafnitzer-Möglichkeit von Hernaus verhinderte Pripfl Schlimmeres. In der 77. Minute setzte sich dann Katzianschütz noch einmal in Szene und sorgte für Jubelstimmung bei den Gamlitzer Fans und seinem Team. Nach einer Flanke von links übernahm er die Kugel volley und setzte sie mustergültig in die Maschen. In den letzten 15 Minuten herrschte eine Abwehrschlacht - beide Teams waren mit dem Resultat zufrieden - es passierte nichts mehr - die Partie endete mit einem 2:2 Unentschieden.

Stimmen zum Spiel:

Jochen Zadravec, Trainer Gamlitz:

"Durch aufopferndes Kämpfen haben wir schlussendlich einen verdienten Punkt geholt. Wichtig ist es, dass wir die ersten beiden Partien nicht verloren haben. Wir können jetzt gestärkt in das Spiel gegen Heiligenkreuz gehen."

Klaus Guger, Trainer Lafnitz:

"Bei diesem Spiel hatten beide Teams sehr viele Torchancen. Beide Mannschaften hatten die Möglichkeit einen Sieg einzufahren. Wir haben es leider verabsäumt das dritte Tor zu machen, das wäre drin gewesen, dann wäre der Sack zu gewesen. So geht das Unentschieden meiner Meinung in Ordnung."

FC WEINLAND GAMLITZ - SV LICHT LOIDL LAFNITZ II 2:2 (1:2)

Torfolge: 1:0 (27. Fuchs), 1:1 und 1:2 (32. und 36. Hernaus), 2.2 (77. Katzianschütz)

Weinlandstadion; Gamlitz; 150 Besucher; Feldbaumer - Schweiger - Stadler

Liveticker Gamlitz - Lafnitz

Startaufstellungen:

Gamlitz: Ralf Pripfl - Martin Oberluggauer, Jan-Markus Hiden, Dominik Hornig, Sandro Sabathy - Luka Vindis, Jan Kristl, Lucas Mario Horvat, David Katzianschütz - Gabriel Rode (K), Philip Bruno Fuchs

Lafnitz: Lucas Wabnig - Michael Kölbl, Fabian Wohlmuth, Martin Rodler - Thomas Nico Reisenhofer, BEd Wolfgang Waldl (K), Stefan Binder, Marc Kögl, Marvin Hernaus, Elias Neubauer, Edin Mujkanovic

by René Dretnik

Fotos: RIPU-Sportfotos