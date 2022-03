Auswärtsdebakel: USV Mettersdorf holt sich 2:6 Klatsche ab

Details Freitag, 25. März 2022 22:57

USV RB Mettersdorf konnte SV Rottenmann nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 2:6. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Rottenmann den maximalen Ertrag und belohnte sich für die fulminante Leistung.

Wenn sich Dominic Pürcher den Ball zum Freistoß auflegt, dann wird es gefährlich.

Timotej Polanc markierte einen Doppelpack - es reichte aber nicht

180 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für SV Rottenmann schlägt – bejubelten in der sechsten Minute den Treffer von Octavian Draghici zum 1:0. Nach einem Stanglpass von Damjan Poposki versenkte er den Ball im Netz. Nach einer schön herausgespielten Aktion ließ sich Timotej Polanc in der 17. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Mettersdorf.

Nur sechs Minuten später waren wieder die Hausherren dran: Benjamin Zeiselberger zauberte einen schönen Pass in die Tiefe - ein Querpass gelangte zu Draghici und der 36jährige Rumäne sicherte seinen Rottenmannern die 2:1 Führung. Kurz vor der Pause traf Polanc für USV RB Mettersdorf (40.) - ein individueller Abwehrfehler war diesem Tor vorausgegangen. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Octavian Draghici steuerte vier Treffer bei

Draghici machteIn der 57. Minute legte sich Dominic Pürcher den Ball zum Freistoß auf zog ab und Draghici lenkte das Runde mit den Haarspitzen ins Eckige und machte somit das 3:2 von SV Rottenmann perfekt. Doch die Hausherren hatten bei dieser Begegnung noch lange nicht genug: 66. Minute, wiederum Freistoß und abermals legte sich Pürcher den Ball auf - doch diesmal versenkte er in selbst im Kasten - es stand nun 4:2 auf der Anzeigetafel in Rottenmann zu lesen. In der 70. Minute verhinderte nur das Aluminium einen weiteren Treffer der Heimischen- Zeiselergers Kopfball landete an der Latte.

In der 84. MInute markierte Draghici nach einem Stanglpass seinen vierten Tagestreffer und sorgte für das 5:2. Kurz vor Schluss traf Andre Lesch für Rottenmann zum 6:2 (91.). Sein Schuss aus halblinker Position mit dem rechten Fuß landete genau im Kreuzeck - und gehört mit Sicherheit zu den schönsten Toren, die jemals in Rottenmann geschossen wurden. Letztlich feierte SV Rottenmann gegen USV Mettersdorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Rottenmann macht Punkte gut - Mettersdorf rutscht ab

Bei Rottenmann präsentierte sich die Abwehr angesichts 31 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (31). Der SV Rottenmann klettert in der Tabelle nach oben, nimmt aber dennoch eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein. Rottenmann verbuchte insgesamt vier Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen.

Mettersdorf befindet sich mit 26 Zählern in der oberen Tabellenhälfte. Sieben Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat die Amtmann-Elf momentan auf dem Konto. USV RB Mettersdorf musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten fünf Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Am nächsten Freitag reist SV Rottenmann zu USV Gnas, zeitgleich empfängt USV Mettersdorf SC Stadtwerke Bruck/Mur.

Stimme zum Spiel:

Dominic Pürcher, Spieler Rottenmann:

"Endlich haben wir einmal die Vorgaben vom Trainer umgesetzt, an uns geglaubt und uns belohnt. Das war heute eine super Teamleistung."

Landesliga: SV Rottenmann – USV RB Mettersdorf, 6:2 (2:2)

91 Andre Lesch 6:2

82 Octavian Draghici 5:2

66 Dominic Puercher 4:2

57 Octavian Draghici 3:2

40 Timotej Polanc 2:2

29 Octavian Draghici 2:1

17 Timotej Polanc 1:1

6 Octavian Draghici 1:0

Startformationen:

Rottenmann: Jose Alfonso Tomas Santiago - Dominic Pürcher, Philipp Seiser (K), Jan-Kristian Thurner - Vasile Tiberiu Chivoiu, Damjan Poposki, Matthias Waldhuber, Nikolas Gruber - Octavian Draghici, Senad Buljubasic, Benjamin Zeiselberger

Mettersdorf: Oliver-Kevin Neuhold - Michael Berger, Daniel Grubesic - Daniel Geissler, Philipp Posch (K), Florian Weissenbrunner, Timotej Polanc, Jernej Trstenjak, Max Ebner, Dominik Derrant - Gregor Furek

by René Dretnik

Foto: RIchard Purgstaller