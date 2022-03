Glücklicher Leoben-Sieg: Fragwürdiger Elfer entscheidet das Spiel

Details Freitag, 25. März 2022 23:47

1450 Zuseher sorgten für eine tolle Atmosphäre in der Kaif-Arena beim Spiel DSV Leoben gegen SC geomix Liezen. Leider schwappte die Atmosphäre nicht auf die DSV-Elf über - die Hausherren blieben bei dieser Begegnung über 90 Minuten hinter den Erwartungen. Gereicht hat es am Ende doch für einen Sieg - ein fragwürdiger Elfer in MInute 13 reichte für die drei Punkte - eine bittere Niederlage für die Gäste - die bis zum Schluss aufopferungsvoll kämpften.

Thomas Hirschhofer verwertete den Elfmeter

Es war die 13. Minute, als Schiedsrichter Gerhard Kressl zum ersten mal einschreiten musste. Ein DSV-Spieler wurde aus seiner Sicht regelwidrig gelegt - Thomas Hirschhofer verwertete den daraus resultierenden Strafstoß zum 1:0 für die Heimmannschaft. Zu mehr war der DSV bei diesem Spiel nicht mehr in der Lage - die eng attackierenden und bis zum umfallen kämpfenden LIezener machten es den Hausherren sehr schwer.

Der DSV hatte zwar über die 90 Minuten mehr Spielanteile, viel Ballbesitz - konnte diesen aber in weiterer Folge nicht in zählbare Erfolge ummünzen. Zu oft stand der Liezener Schlussmann Salvator Treiber auf seinem Posten und rettete sein Team vor einer höheren Niederlage. So blieb es bis zum Schlusspfiff beim 1:0 Heimerfolg - die Festung Monte Schlacko bleibt weiterhin unbezwingbar- obwohl sich die Heimmannschaft heute sicherlich nicht von ihrer besten Seite zeigte.

Der heutige Auftritt war einem DSV nicht würdig

Das Konto von Leoben zählt mittlerweile 44 Punkte. Damit steht das Heimteam weiterhin auf dem zweiten Platz. Die Defensive von DSV Leoben (20 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Landesliga zu bieten hat. Leoben sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Mit vier Siegen in Folge ist DSV Leoben so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

SC Geomix Liezen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Das Team aus dem Ennstal kassierte insgesamt 38 Gegentreffer. Die Biljesko-Köck-Elf belegt weiterhin den 15. Rang des Klassements. Wo bei SC Liezen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 17 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. SC Geomix Liezen verbuchte insgesamt nur drei Siege, sechs Remis und neun Niederlagen. Vom Glück verfolgt war SC Liezen in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Während Leoben am kommenden Freitag SK Raiffeisen Fürstenfeld empfängt, bekommt es SC Geomix Liezen am selben Tag mit ESV St. Michael zu tun.

Stimmen zum Spiel:

Mario Bichler, Obmann DSV Leoben:

"Wir haben gewonnen, mehr gibts dazu nicht zu sagen."

Christian Stangl, sportlicher Leiter Liezen:

"Kompliment an unsere Mannschaft, die sich heute richtig teuer in Leoben verkauft hat. Es ist zwar ein schwacher Trost, aber alle die heute im Stadion waren wissen warum Leoben gewonnen hat!"

Landesliga: DSV Leoben – SC Geomix Liezen, 1:0 (1:0)

13 Thomas Hirschhofer 1:0

Startaufstellungen:

DSV Leoben: Zan Pelko - Mario Dancevic, Josip Cipric, Dino Skvorc - Nico Pichler (K), Tilen Pecnik, Philipp Hütter, Luca Pichler, Lorenz Reisinger, Josip Eskinja - Thomas Hirschhofer

SC Liezen: Salvador Treiber - Patrick Tschernitz (K), Julian Stocker, Mateo Damis, Bernd Rindler - Nikola Ostojic, Kemal Dervisevic, Jakob Lugmayr, Marcel Lep - Milovan Novakovic, Elvin Kanyerere

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller