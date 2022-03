Auf Aufstiegskurs: Voitsberg knackt auch den SV Lafnitz

Details Samstag, 26. März 2022 08:48

Mit 0:2 verlor die Reserve von SV Lafnitz vor 100 Besuchern gegen ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck, obwohl Lafnitz trotz der Niederlage über 90 Minuten dem Gegner ebenbürtig war

Florian Schögl rettete dem ASK Voitsberg den Sieg

Das Spiel war ausgeglichen

Die Anfangsphase in der Lafnitz-Arena war sehr ausgeglichen - beide Mannschaften brachten ihre Stärke aufs Tableau. Lafnitz hatte in puncto Torchancen die Oberhand, allerdings war Florian Schögl bei diesem Spiel nicht zu bezwingen. Immer wieder rettete er mit schier unglaublichen Paraden sein Team vor einem Rückstand. In der 33. Minute war Luka Caculovic nach Eckball per Kopf mit der Führung zur Stelle. Voitsberg nahm den knappen Vorsprung mit in die Kabine.

Mit der Führung im Gepäck nahmen die Gäste jetzt sukzessive das Heft in die Hand. In Minute 72 spielte der zuvor eingewechselte Jakob Hack einen schönen Pass in die Tiefe - der Ball gelangte zu Luka Caculovic - und der Stürmer setzte sich im 1 gegen 1 gegen den Lafnitzer Schlussmann Lucas Wabnig durch und versenkte den Ball zum 2:0 im Gehäuse. Am Ende behielt ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg gegen Lafnitz II die Oberhand.

Voitsberg bleibt auf Meisterkurs

Nach den drei Frühjahrsrunden besetzt SV Lafnitz II mit 29 Punkten den dritten Tabellenplatz. Acht Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto.

Nach einer tollen Saison steht ASK Voitsberg weiterhin mit 46 Punkten auf dem Aufstiegsplatz. Der Defensivverbund von Voitsberg ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst zehn kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Die bisherige Spielzeit von ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg ist weiter von Erfolg gekrönt. ASK Voitsberg verbuchte insgesamt 15 Siege und einRemis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Zuletzt lief es erfreulich für Voitsberg, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Samstag tritt Lafnitz II bei SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring an, während ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg einen Tag zuvor Tus Heiligenkreuz am Waasen empfängt.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hiden, Kapitän Voitsberg:

"In einem spielerisch sehr guten Landesligaspiel war heute von Beginn an der absolute Wille zum Sieg spürbar, was schlussendlich auch den Unterschied ausgemacht hat! Eine kämpferische Topleistung des gesamten Teams, wobei unserem Schlussmann Florian Schögl ein extra Lob gebührt!"

Landesliga: SV Lafnitz II – ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, 0:2 (0:1)

72 Luka Pisacic 0:2

33 Luka Caculovic 0:1

Startaufstellungen:

Lafnitz: Lucas Wabnig (K), Thomas Nico Reisenhofer, Philipp Scheucher, Stefan Sulzer, Johannes Schriebl, Sebastian Feyrer, Fabian Wohlmuth, Florian Harald Prohart, Marc Kögl, Marvin Hernaus, Mark Grosse

Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Daniel Brauneis, Sven Dodlek, Jürgen Hiden (K), Jürgen Walch, Martin Salentinig, Timotej Dodlek, Luka Caculovic, Stefan Rieger, Luka Pisacic

